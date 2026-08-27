Beşiktaş, yeni sezonda Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde modern, tempolu ve yoğun presli oyun kurarken, Ernest Poku ve Fabio Miretti transferleriyle kadrosunu güçlendirdi. 22 yaşındaki Ernest Poku, sürati ve dar alandaki çalım becerisiyle Beşiktaş’a en çok ihtiyaç duyduğu patlayıcı hız ve geçiş tehdidini getirecek. Beşiktaş’ın kontratak silahı olmaya aday.

BİRİ ORTADA BEYİN BİRİ KANATTA VİTES

23 yaşındaki Miretti ise siyah-beyazlı takıma futbol aklı katacak. Sahayı röntgen gibi okuyan İtalyan futbolcu, hat kıran dikey paslarla takımı organize hücuma kaldıracak. Dar alanda top saklama becerisiyle pres bloklarını kıracak. Beşiktaş’ın yeni sisteminde Miretti pas trafiğini ve tempoyu yöneten beyin, Poku ise bu pozisyonları hızı ve çalımlarıyla bitiren vites olacak.