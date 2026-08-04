Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, basın toplantısında takımdan izinsiz ayrılan Habib Ali Keita'nın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 24 yaşındaki futbolcunun kampı terk etmesinin arkasında aşk iddiasının bulunduğu öne süren Durul, bu durumu 'akıl tutulması' olarak nitelendirdi.

Durul, "Keita'nın izinsiz gitmesi tabii ki hoş bir şey değil. Anlatılanlara göre orada bir kıza aşık olmuş, onun için gittiği söyleniyor. Ayrıca Türkiye'de değil, yurt dışında bir takımda oynamak istiyor. Ancak menajerleri bazen telefonlara çıkıyor, bazen çıkmıyor" dedi.

Başkan Durul, 3-4 kulüpten transfer teklifi geldiği yönündeki haberlere rağmen şu ana kadar kendilerine ulaşan resmi bir teklif bulunmadığını belirtti. Durul, "Biz Kocaelispor olarak gerekli hukuki işlemleri başlatacağız ancak kendisine biraz süre verdik" ifadelerini kullandı.

Keita'nın geri dönüşü halinde alınacak kararın kulübün menfaatleri doğrultusunda olacağını belirten Durul, "Keita dönerse biz Kocaelispor Kulübü olarak kulübün faydasına olacak şeyleri düşünürüz. Gerekirse affederiz, problem değil. Gerekirse yeniden takıma katarız. Bununla ilgili henüz bir karar almış değiliz ancak mutlaka bir yaptırım olacaktır" açıklamasını yaptı.

Durul, oyuncunun özür dileyip pişman olduğunu ve menajerler tarafından yönlendirildiğini söylemesi durumunda yeniden takıma katmak istediğini belirtti. Durul, "Fayda göreceksek affederiz ancak öyle ya da böyle mutlaka bir yaptırım da uygularız. Keita gibi bir oyuncumuz yaptığı hatadan dolayı özür diler, pişman olduğunu, menajerler tarafından yönlendirildiğini ve hata yaptığını söylerse oturup düşünürüm. Açıkçası yeniden takıma katmak isterim. Faydalı bir oyuncu. Dolayısıyla uzun süre cezalandırmak da bize çok şey katmaz. Biz Kocaelispor'un faydasını gözetiriz" diye konuştu.