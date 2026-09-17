Bundesliga devi Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Michael Olise, eski partneri Fatima Zaunbrecher'nin kendisine açtığı nafaka davası ile gündeme geldi. Olise'den çocuk sahibi olan eski partneri, durumu fırsata çevirerek yüksek bir nafaka talebinde bulundu.

Ancak Alman mahkemeleri, yasanın doğru uygulanması için beklentilerin uzağında bir karara yöneldi.

71 KAT FARK VAR

Olise'nin eski partneri, çocuklarının masraflarını gerekçe göstererek yıldız futbolcudan aylık 60 bin euro nafaka talep etti. Davanın ilk açıldığı Fransız mahkemesi bu talebi reddetti.

Aynı koşullarda açılan davada Alman mahkemesi ise nafakanın çocuğun ihtiyaç ve masraflarını karşılamak amacı taşıdığını gözeterek, miktarı fazla buldu. Mahkeme, nafakanın asıl amacının annenin lüks bir hayat sürmesini sağlamak için olmadığını belirterek nafaka miktarını aylık 836 euro olarak belirledi. Söz konusu miktarın Alman çocuk nafakası yönergelerine dayalı başlangıç bir yasal teklif olduğu ve yasal sürecin devam ettiği öğrenildi.

Olise'nin eski partnerinin istediği nafaka ile mahkemenin belirlediği bedel arasında tam 71 kat fark oluştu. Geçtiğimiz aylarda Olise, DNA testi sonrasında yasal olarak babalığı kabul etse de çocuğu şahsen görmeme kararı almıştı.