Lyon'un 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Malick Fofana'nın geleceği, transfer penceresinin son günlerinde birden fazla ligi meşgul ediyor. Fenerbahçe'nin de listesinde tuttuğu Belçikalı futbolcu için yeni bir talip ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı'nın başkanlığındaki Hull City, önceki günlerde 35 milyon euroluk teklifle devreye girmiş ve oyuncuyla görüşmüştu. Ancak Fofana, "büyük bir kulüpte devam edeceğim" diyerek bu teklifi reddetmişti.

Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Malick Fofana, sosyal medyada yaptığı bir hareketle sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti. Genç futbolcu, kendisine yapılan “Come to Fenerbahçe” yorumunu beğendi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, genç oyuncunun bu etkileşimini transfer iddialarıyla ilişkilendirdi. Fofana’nın bu hareketi transfere yeşil ışık yaktığı şeklinde yorumlandı.

İNGİLTERE ROTASI AÇIK KALDI

Hull City'nin ayrılmasının ardından İngiltere rotası tamamen kapanmadı. Sunderland, Jack Grealish ve Tiago Paixao transferlerinin gerçekleşmemesinin ardından Fofana'yı alternatif bir isim olarak görüyor.

Roma da bu transfer savaşında yer alıyor. Lyon'un Fenerbahçe'yi eleyip Şampiyonlar Ligi'ne kalamamasının ardından, kulüp satışa açık duruma geldi. Genç yıldızın mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.