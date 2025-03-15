Lider Galatasaray'ın Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Yunus Akgün, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Victor Osimhen ile gol sevinci hakkında konuşan Yunus Akgün, “Osimhen takımımız için çok önemli bir oyuncu. Sahada her zaman yüzde yüzünü veriyor. Gerçekten onu çok seviyoruz. Enerjisi her zaman çok yüksek. Büyük bir golcü. İnşallah böyle goller atmaya devam eder" diye konuştu.

Çok mutlu olduğunu söyleyen Yunus Akgün "Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Çok mutluyum. Çünkü istediğimiz Galatasaray bu. Sezonun başında her maç böyle performans veriyorduk ama buna ara vermiştik. Bugünden itibaren müthiş bir Galatasaray vardı. Artık tüm maçları böyle oynamak istiyoruz. Taraftarımızın bize verdiği destek muhteşemdi. Milli aradan önce böyle farklı bir skorla araya girmek bizi çok motive etti. İnşallah milli aradan sonra böyle devam ederiz” şeklinde konuştu.