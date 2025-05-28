Bonservisi Galatasaray’da bulunan Zaniolo men cezasıyla karşı karşıya… Zaniolo'nun, Fiorentina-Roma U20 maçının ardından soyunma odasına izinsiz girerek rakip takımın iki futbolcusuna yumruk attığı iddia edilmişti. İtalya Federasyonu konu hakkında soruşturma başlatmıştı.

ZANİOLO’DAN YENİ AÇIKLAMA

Galatasaray'ın Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, Roma U20 takımının soyunma odasında yumruk attığı iddialarına cevap verdi.İtalyan basınından Corriere dello Sport'a konuşan Zaniolo şunları söyledi; "Tuvalette gitmek istedim ve en yakın olan Roma soyunma odasındaydı, içeri girmek için izin istedim ve bana gülümseyerek izin verdiler. Çocukların yanından geçtiğimde onları tebrik ettim ve aferin dedim.

‘ÇOCUKLARDAN BİRİ BENİ KIŞKIRTTI’

Tuvaletten çıktığımda çocuklardan biri yüksek sesle beni kışkırttı ve ona benden bahsedip bahsetmediğini sorduğumda yanıma geldi. Sinirlendim ama ona vurmadım. Gerçeklerin anlatılanlardan çok uzak olduğunu ve sözlü bir tartışma dışında benim tarafımdan saldırgan bir davranış olmadığını belirtmek istiyorum."

MEN CEZASI GELEBİLİR

Haberde, Zaniolo'nun suçlu bulunması ve yumruk attığının tespit edilmesi halinde ağır bir men cezasıyla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

Zaniolo’yu yeniden kiralamak veya satmak isteyen Galatasaray bu cezadan etkilenebilir… Yıldız oyuncu ceza alırsa bu onun satışını ve yeniden kiralanmasına tüm liglerde büyük etki edebilir.