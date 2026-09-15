Zeynep Sönmez, Meksika’da düzenlenen Guadalajara Open’da bir adım daha ileriye gitti. Son 32 turunda Iryna Shymanovich ile karşılaşan Sönmez, maçı 2-0’lik setlerle kazanarak son 16’ya adını yazdırdı.

Karşılaşmanın ilk setini 6-1’lik skorla kazanan Sönmez, ikinci sette de rakibini aynı sonuçla yenerek maçı tamamladı. 1 saat 10 dakika süren maçta, Sönmez rakibine hiçbir seti kaybetmeden ilerlemeyi başardı.

Son 16 turunda Zeynep Sönmez’in rakibi geçen yılın şampiyonu Iva Jović oldu. Çeyrek finale kalabilmek için bu isimle karşılaşacak olan Sönmez, 16 Temmuz’da oynanacak maçın başlangıç saatinin daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Sönmez’in Meksika’daki başarısının önemi, önceki yılki başarısıyla da öne çıkıyor. 2024’te Meksika’da düzenlenen Merida Open’da Ann Li’yi 6-2 ve 6-1’lik setlerle yenerek kariyerinin ilk WTA şampiyonluğunu elde etmişti.