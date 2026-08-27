Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Yiğit Tusder, yeni sezon öncesinde kombine satışlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Satışların önceki sezonlara kıyasla daha iyi bir seviyede ilerlediğini belirten Tusder, mevcut desteğin kendilerini mutlu ettiğini ancak hedeflerinin daha yüksek olduğunu vurguladı.

Tusder, “Kombine satışları geçtiğimiz sezonların üzerinde gidiyor. Sezon başlamadan böyle güzel destekler almak muazzam. Ama yetmez” ifadelerini kullandı.

Tribünden gelen bir başkan olarak taraftara seslenen Tusder, kulübün tüm branşlarında kombine alınması çağrısında bulundu. Tusder, “Futbol, basketbol, voleybol ayırt etmeden lütfen kombine alın aldırın. Bu arada çok yakında siz almazsanız Karşıyaka Spor Kulübü size gelecek. Çok yakında sokağa iniyoruz. Dükkan dükkan, esnaf esnaf, kafe, restoran demeden herkese ulaşacağız. Siz almazsanız, pazarlama ekibi size satacak. Karşıyaka SK hepimizin, arma hepimizin, sancak hepimizin. Biz elbet bir gün öleceğiz ama Karşıyaka sen çok yaşa!” dedi.

Karşıyaka camiasına birlik ve dayanışma mesajı veren Tusder, yeni sezon öncesinde taraftar desteğinin önemine dikkat çekti.