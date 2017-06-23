Dolar ne kadar oldu?

Veri akışının nispeten sakin olduğu bu hafta küresel piyasalar da sakin bir seyir izlerken, dış veri ve haber akışının izleneceği bayram tatili öncesi son işlem gününde iyimser hava devam edebilir. Dolar/TL şu sıralar 3.5082/3.5124 seviyesinde bulunuyor.

Yurtiçinde bugün saat 14.30’da reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı açıklanacak. Yurtdışında ise saat 10.30’da Almanya imalat ve hizmetler PMI, saat 11.00’de euro bölgesi imalat ve hizmetler PMI, saat 16.45’te ABD imalat PMI ve saat 17.00’de ABD yeni konut satışları verileri açıklanacak. Ayrıca St Louis Fed Başkanı James Bullard, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ve Fed yetkilisi Jerome Powell konuşma yapacak.

Öte yandan Katar’a yönelik haber akışı piyasada gözleri bir yandan da jeopolitik gelişmelere çeviriyor.

İran’ı ver terörizmi desteklediği gerekçesiyle Katar’ı boykot eden Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn, bu ülkeye 13 talep iletti. Talepler arasında Türkiye’nin Katar’daki üssünün kapatılması da bulunuyor.

INGBank Özel Bankacılık Stratejisti Pınar Uslu, “Bazı Fed yetkililerinden gelen sıkı para politikası taraftarı olarak algılanabilecek açıklamalara karşın piyasanın bu yıl içinde bir defa daha faiz artırımı olacağına dair şüphelerinin olduğu görülüyor. Bugünkü Fed yetkililerinden gelecek açıklamalar ve gelecek haftaki veriler öncesinde ABD’nin tahvil faizleri ve parite yönsüz seyredebilir” dedi ve şöyle deavm etti:

“Fed’den Bullard’ın, Mester’in ve Powell’in konuşmalarında para politikasına ilişkin değerlendirmeleri ise dolar varlıklar üzerinde etki yaratabilir. TL bu sabah yatay seyrediyor. Dolar/TL’de 3.4946 önemli destek olarak söylenebilir. Kurun 3.5450-3.55 seviyesine yaklaştıkça dirençle karşılaştığı görülüyor.”

Dün saat 17.55’te 3.5175/3.5180 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah saat 3.5082/3.5124 seviyesinde bulunuyor.

Sepet bazında TL aynı saatte 3.7125/3.7173, euro/TL ise 3.9167/3.9219 seviyesinde.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 10.41, valörde son işlemde yüzde 10.40 seviyesindeydi.

Öte yandan 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 11.09, valörde son işlemde yüzde 11.08 seviyesindeydi.