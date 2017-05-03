Komandolar Erciyes’te

Kayseri'de, 1'inci Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Erciyes -2017 Tatbikatı', Katar Hava Kuvvetleri heyetinin de katılımıyla başarıyla tamamlandı.

1’inci Komando Tugayı tarafından düzenlenen Erciyes -17 tatbikatına 4’üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Faruk Şengün, Katar Hava Kuvvetlerinde görevli albaylar ve rütbeli askerler ile basın mensupları katıldı. Tatbikat başladıktan sonra ilk olarak 124 komando 2 C-130 kargo uçağından paraşütle atladı. Ardından gelen 2 C-130 kargo uçaklarından araçlar ve askeri malzemeler paraşütle atıldı. Ardından düşman kontrolündeki temsili hava alanı, paraşütçü hava indirme komandoları tarafından ele geçirildi. Tatbikatta temsili yaralanan komandolar 2 CH-47 Chinook ve 2 A5-532 Couger tipi helikopterlerle taşındı. Tatbikat, havadan atlama paraşüt sergisinin gezilmesi ile son buldu. (DHA)