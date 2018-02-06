Domuz gribinden nasıl korunuruz?

Grip salgınları nedeniyle hastanelerin acilleri dolup taşıyor. Prof. Dr. Osman Erk, mevsimsel grip ile domuz gribinin belirtilerini SÖZCÜ'ye anlattı. Erk, korunmak için hijyen faktörünün önemine dikkat çekti.

Bugünlerde küçük büyük hemen herkes grip… Hastaların ya öksürüğü geçmiyor ya midesi bulanıyor ya da düşmeyen bir ateşi var. Acil servisler hasta dolu. Domuz gribi salgını hızla devam ediyor ancak birçok kişi hastalıkla karşılaştığında ne yapacağını bilmiyor… Peki domuz gribi mevsimsel gripten nasıl ayırt edilir? Belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? Merak edilen bu soruların yanıtlarını İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Profesörü Doktor Osman Erk verdi. İşte anlattıkları: “Domuz; kuş, insan ve domuz gribi etkenleriyle enfekte olabilen bir hayvandır. Domuz gribi etkeni ise insan, domuz ve kuş gribi etkenlerinin karışımı bir virüstür. H1N1 olarak isimlendirilen bu virüs etkeni domuzlardan insanlara, insanlardan insanlara kolaylıkla bulaşabilen bir virüstür. Domuz gribi mevsimsel gribe benzer bir hastalık tablosu yaratır ama çok daha hızla yayılma riski taşır.”

İŞTE BİLİNMESİ GEREKENLER

Gripten korunmak için hijyen faktöklerinin önemini vurgulayan Erk, nisan sonuna kadar süren grip salgınında en riskli kişilerin hamiler ve çocuklar olduğunu söyledi. Osman Erk şunları anlattı:

KİMLER RİSK ALTINDA?

Toplumun önemli bir kısmı bu ve buna benzer virüslerle hiç karşılaşmadığı için özellikle çocuk, genç ve hamileler risk altındadır, yaşlılara bulaşma olasılığı azdır. Mevsimsel griple aynı şekilde yayılmaktadır. Domuz gribinin klinik belirti ve bulguları mevsimsel gripten farklı değildir. Yüksek ateş, öksürük, boğaz ve baş ağrısı, yaygın vücut ağrıları, üşüme, yorgunluk ve bazen ishal ve kusma en sık görülen belirtilerdir.

NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Son bir hafta içinde domuz gripli bir hasta ile temas risk faktörüdür. Hastalığın kesin tanısı boğaz, burun süprüntüsü gibi üst solunum yolu sekresyonlarında virüsün görülmesiyle konmaktadır.

AŞISI VAR MI?

Domuz gribi kolayca bulaşan, dünya genelinde önemli bir sağlık sorunudur. Şu anda Türkiye'de satılmakta olan grip aşısı 4 grip etkenine karşı etkilidir ve domuz gribine karşı da koruma sağlamaktadır.

KORUNMA YOLLARI

Hasta mutlaka evde dinlenmelidir. Öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burun kağıt mendille kapatılmalıdır. Gripli kişilerden mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Eller sık sık sabunlu suyla yıkanmalı dır. Grip virüsünün yayılmasını önlemek için masa, kapı kolları, mutfak tezgahları, oyuncaklar gibi yüzeyler deterjanla silinmelidir. Hasta kişilere ait çarşaf, çamaşır, havlu, çatal, bıçak, bardak gibi nesnelerle temas edilmemelidir. Ayrıca hastaların maske takması da gribin yayılmasına karşı faydalı bir önlemdir.