Şirket liderleri ortak hedef için buluşuyor

Türkiye’nin önde gelen şirketleri, ekonomideki yeni yaklaşımları ve sürdürülebilirliğin gelecek dönemde ekonomiye etkilerini, Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler Zirvesi’nde ele alıyor.

Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin liderleri ortak hedef için bir araya geliyor. Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Platformu ev sahipliğinde ve B Lab Avrupa iş birliğiyle bu yıl ilk

kez 19 Aralık'ta, İstanbul'da Fairmont Quasar Otel'de düzenlenecek etkinlikte, iş dünyasının önde gelen isimleri bir araya gelerek, sürdürülebilir bir gelecek için ortak bir taahhütte bulunacaklar.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükekşi, Albayrak Holding CEO'su Ömer Bolat'ın konuşmacı olarak yer alacağı zirvede ayrıca, sektörler arası iş birliğinden yola çıkılarak, sürdürülebilirlik faaliyetlerinin gelecek dönemde dünyayla entegre bir şekilde geliştirilmesi hedefleniyor.