ABD Başkanı Trump BM konuşmasında Türkiye’den bahsetmedi

New York’taki BM Genel Kurulu’nda ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aynı gün yaptıkları konuşmalar, Ankara-Washington hattındaki gerilimin sürdüğünü ortaya koydu. Trump konuşmasında en çok Suriyeli mülteciyi kabul eden Türkiye’yi es geçip, uzun uzun Ürdün’ün Suriyeli mülteciler yaptıklarını övdü. Erdoğan ise BM konuşmasının büyük bölümünü kimi zaman isim vermeden, kimi zaman da doğrudan seslenerek, ABD’nin Suriye, Kudüs, vergi yaptırımları ve FETÖ politikalarına yüklendi.

ABD Başkanı Donald Trump konuşmasında Suriye'deki çatışmaların “kendilerini çok üzdüğünü” ve çatışmaların bitirilmesini amaçladıklarını vurgulayarak, sözü Suriyeli mültecilere getirdi. Ancak 4 milyondan fazla Suriyeliye kucak açmış Türkiye'den hiç bahsetmeyerek, bu konudaki çalışmaları nedeniyle Ürdün'ü övdü. ABD Başkanı,”Ürdün’de gördüğümüz üzere en merhametli politika, bu mültecileri evlerine en yakın yere yerleştirmektir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Trump'tan sonra yaptığı konuşmasında Türkiye'nin Suriyeliler için yaptıklarına özel vurgu yaptı. Erdoğan, Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılar için bugüne kadar 32 milyar dolar harcadığını belirterek, “Buna karşılık dışarıdan aldığımız destek, uluslararası kuruluşlardan 600 milyon dolar, AB’den de şu ana kadar fiilen verilen tutar 1,7 milyar Euro düzeyindedir” dedi. Erdoğan, Türkiye'nin “Avrupa başta olmak üzere dünyanın büyük bir mülteci akınına uğramasının önüne geçtiğini” de belirterek, “Türkiye’ye daha fazla destek verilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

ERDOĞAN BM KONUŞMASINDA ABD'YE YÜKLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise BM konuşmasının hemen her bölümünde, kimi yerde isim vererek, kimi yerde ise ima ederek ABD'ye yüklendi. Erdoğan, ABD'nin Suriye'de, Kudüs'te, vergi muafiyetleri ve FETÖ ile mücadele konusunda izlediği politikalara sert eleştiriler yöneltti.

Erdoğan'ın ABD'ye yönelik eleştirileri şöyle;

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SURİYE KONUSUNDA İSİM VERMEDEN TRUMP YÖNETİMİNE YÜKLENDİ;

“Hedefimiz, Menbiç’ten başlayarak Irak sınırına kadar olan Suriye topraklarının (ABD'nin desteklediği terör örgütü PYD/YPG'nin kontrolündeki Kobani bölgesi) tamamını teröristlerden temizlemektir”

“Taktik çıkarları uğruna teröristleri on binlerce tır, binlerce kargo uçağı silahla donatanlar gelecekte bunun acısını mutlaka çekeceklerdir.”

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FETÖ KONUSUNDA DOĞRUDAN ABD'Yİ HEDEF ALIP ELEŞTİRDİ

“FETÖ’nün, Amerika’nın 27 eyaletinde, sadece charter okullar aracılığıyla devlet bütçesinden yılda aldığı para 763 milyon dolardır. (FETÖ) Bunun başı şu anda ABD’de, Pensilvanya’dadır. 400 dönümlük arazide yaşamakta, buradan dünyanın 160 ülkesine terör ihraç etmektedir.”

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TRUMP'IN TÜRKİYE'Yİ KAPSAYAN YAPTIRIM KARARLARINI İSİM VERMEDEN ELEŞTİRDİ

“Ticari anlaşmaların keyfi bir şekilde iptal edilmesi, ekonomik yaptırımların silah gibi kullanılması karşısında hiçbirimiz sessiz kalamayız.”

ABD'NİN ELÇİLİĞİNİ KUDÜS'E TAŞIMA KARARINI İSİM VERMEDEN ELEŞTİRDİ

“Tüm dünya arkasını dönse bile biz, mazlum Filistinlilerin yanında yer almaya, ilk kıblemiz Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya devam edeceğiz.”