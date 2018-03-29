Arnavut baronun seracısı yakalandı

İstanbul polisi, Arnavut Met lakaplı uyuşturucu baronu Met Kanani yapılanmasına yönelik ikinci bir operasyon düzenledi. Baskında; emniyette sorgusu süren çete üyesi Tuncay A.'nın Skunk tohum ürettiği uyuşturucu serasına ulaşıldı.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Narkotik Polisi, geçtiğimiz hafta Balkan uyuşturucu rotasının önemli kısmını elinde tutan “Arnavut Met” lakaplı Met Kanani çetesine, Muğla ve İstanbul’da operasyon düzenledi. Arnavutluk’tan Türkiye’ye uyuşturucu Skunk getiren şebeke üyesi 6 şüpheli ve Kanani yakalandı. Milas’taki bir depoda yapılan aramalarda 1 ton 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

24 SKUNK

O operasyonun İstanbul ayağında, şüphelilerden uyuşturucu alan bir şüpheli de takip edildi. Kanani’nin yakalandığı gün eş zamanlı olarak Ümraniye’deki Çamlıca gidenlerin de gözaltına alınan Tuncay A.’nın otomobilinde de 24 kilo Skunk ele geçirildi.

DEPOYA BASKIN

Şüphelilerin İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgusu sürerken, ekipler şebeke üyelerinden Tuncay A.’nın kullandığı bir depoya baskın düzenlendi. İstanbul Narkotik Polisi’nin girdiği adreste ekipler uyuşturucu yetiştirilen bir serayla karşılaştı. Baskında özel düzenekler kullanılarak, ısıtılan, havalandırılan ve ışıklandırılan depodaki serada 218 kök Hint keneviri ele geçirildi.

TOHUM YETİŞTİRİYOR İDDİASI

Narkotik uzmanlarının incelemesinde ele geçirilen Hint Kenevirlerinin, esrarın hibrit tohumla üretilen türevi Skunk üretmek için kullanılacağı anlaşıldı. Şüphelinin daha çok Arnavutluk ve Avrupa’da üretilen Skunk’u Türkiye’de üretmek için tohum yetiştirmeyi ve hibritlemeyi planladığı iddia edildi. Hibrit tohumların ise Arnavutluk’tan getirildiği öne sürüldü.

YUNAN POLİS İLE ÇATIŞMIŞTI

Uyuşturucu Baronu Met Kanani’nin adamları geçtiğimiz Kasım ayında Yunan Polisi ile çatışmıştı. Helikopter destekli operasyonda kaçan şüpheliler yakıtları bitince teslim olmuştu. O operasyonda ise 1 ton Skunk ele geçirilmişti. Ancak Met Kanani yakalanamamıştı. Arnavutluk polisinin de peşinde olduğu Kanani, İstanbul Polisi’nce yakanmadan, uyuşturucu dolu bir teknenin Bodruma gelişini beklerken görüntülenmişti.