Korkunç uçak kazası sonrasında sıcak gelişme… Askıya aldılar!

Dün havacılık sektörü için kötü bir gündü… Star Alliance üyesi olan Etiyopya Havayolları’na ait ET302 sefer sayılı uçuşta, Boeing 737 MAX 8, kalkıştan 6 dakika sonra düştü. Yetkililer uçakta bulunan kabin memuru ve pilotlar da dahil 157 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yetkililer kazanın sebebiyle ilgili olarak çalışmaların devam ettiğini açıklarken, 33 ülkeden yolcunun olduğu duyuruldu.

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Henüz kazanın sebebi açıklanmazken, Etiyopya Havayolları kamuoyunu bilgilendirici bir mesaj yayınladı. Mesajda, “Henüz kazanın sebebini bilmiyoruz fakat ekstra güvenlik önlemleri almak adına filomuzda yer alan Boeing 737 MAX 8 modelin uçuşunu askıya aldık” ifadesi kullanıldı. Etiyopya Havayolları’nın toplam 4 Boeing 737 MAX 8 model uçağı olduğu tahmin ediliyor.

Boeing 737 MAX 8 modeli, Ekim ayında da gündeme bir kazayla gelmişti. O dönemde Endonezya’da uçuş yapan Lion Air’a ait Boeing 737 MAX 8 model düşmüş ve 189 yolcu ve mürettebat yaşamını yitirmişti.

Boeing konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, bu ay içerisinde yapılması planlanan bir lansmanını ertelediklerini duyurdu. Boeing 737 MAX 8’in düşmesinin ardından Çinli idareciler de önlem almaya başladı. Çin Sivil Havacılık Birimi, ülkede uçan bütün Boeing 737 MAX 8’lerin kullanılmaması çağrısında bulundu.

Öte yandan dünkü korkunç kazadan bir iyi haber geldi… Dün Dubai’den Etiyopya’ya giden uçağını kaçıran Ahmed Khalid isimli yolcu böylelikle Addis Ababa-Nairobi uçağına aktarma yapamayarak uçağı kaçırdı. Dün gece saatlerinde Jomo Kenyatta Uluslararası Havaalanı’na iniş yapan Khalid’i babası karşıladı.

Etiyopya Havayolları’nın CEO’su kazada yaşamını yitirenlerin ulusları ile ilgili bilgi verdi. CEO, “Uçakta 32 Kenyalı, 18 Kanadalı, 9 Etiyopyalı, 8 İtalyan, 8 Çinli, 8 ABD’li, 7 İngiliz, 7 Fransız, 6 Mısırlı, 5 Hollandalı, 4 Hint, 4 Slovak, 3 Avusturyalı, 3 İsveçli, 3 Rus, 2 Faslı, 2 İspanyol, 2 Leh ve 2 İsrailli vardı. Uçakta ayrıca bir Belçikalı, bir Endonezyalı, bir Somalili, 1 Norveçli, bir Sırp, bir Togolu, bir Mozambikli, bir Sudanlı, bir Ugandalı ve bir Yemenli vardı” açıklamasını yaptı. Yetkili, uçakta bulunan dört kişinin de Birleşmiş Milletler pasaportuyla seyahat ettiğini ve uluslarının şimdilik bilinmediğini açıkladı.