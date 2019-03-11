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Korkunç uçak kazası sonrasında sıcak gelişme… Askıya aldılar!

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye giden Etiyopya Havayolları'na ait Boeing 737 MAX 8 modelin düşerek 157 kişiye mezar olmasının ardından bu modelin uçuşları askıya alınmaya başkandı. Etiyopya Havayolları ile birlikte Çinli yetkililer de ülkedeki bütün 737 MAX 8 jetlerinin kalkışının ertelenmesi çağrısında bulundu. Havacılık alanında bu gelişme yaşanırken, uçağı kaçıran bir yolcunun bu sayede hayatta kaldığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
09:18 -
Haberler Dünya
Korkunç uçak kazası sonrasında sıcak gelişme… Askıya aldılar!

Dün havacılık sektörü için kötü bir gündü… Star Alliance üyesi olan Etiyopya Havayolları’na ait ET302 sefer sayılı uçuşta, Boeing 737 MAX 8, kalkıştan 6 dakika sonra düştü. Yetkililer uçakta bulunan kabin memuru ve pilotlar da dahil 157 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yetkililer kazanın sebebiyle ilgili olarak çalışmaların devam ettiğini açıklarken, 33 ülkeden yolcunun olduğu duyuruldu.

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Henüz kazanın sebebi açıklanmazken, Etiyopya Havayolları kamuoyunu bilgilendirici bir mesaj yayınladı. Mesajda, “Henüz kazanın sebebini bilmiyoruz fakat ekstra güvenlik önlemleri almak adına filomuzda yer alan Boeing 737 MAX 8 modelin uçuşunu askıya aldık” ifadesi kullanıldı. Etiyopya Havayolları’nın toplam 4 Boeing 737 MAX 8 model uçağı olduğu tahmin ediliyor.

Etiyopya Havayolları’nın CEO’su, kazanın ardından enkaz yerine gelerek arama kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Boeing 737 MAX 8 modeli, Ekim ayında da gündeme bir kazayla gelmişti. O dönemde Endonezya’da uçuş yapan Lion Air’a ait Boeing 737 MAX 8 model düşmüş ve 189 yolcu ve mürettebat yaşamını yitirmişti.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) bugün Kenya’nın başkenti Nairobi’de toplandı. Çalışmalara başlamadan önce diplomatlar uçak kazasında yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulundu. 

Boeing konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, bu ay içerisinde yapılması planlanan bir lansmanını ertelediklerini duyurdu. Boeing 737 MAX 8’in düşmesinin ardından Çinli idareciler de önlem almaya başladı. Çin Sivil Havacılık Birimi, ülkede uçan bütün Boeing 737 MAX 8’lerin kullanılmaması çağrısında bulundu.

Khalid, Dubai’den Etiyopya’ya giden uçağı kaçırınca aktarma yapamadı.

Öte yandan dünkü korkunç kazadan bir iyi haber geldi… Dün Dubai’den Etiyopya’ya giden uçağını kaçıran Ahmed Khalid isimli yolcu böylelikle Addis Ababa-Nairobi uçağına aktarma yapamayarak uçağı kaçırdı. Dün gece saatlerinde Jomo Kenyatta Uluslararası Havaalanı’na iniş yapan Khalid’i babası karşıladı.

Etiyopya Havayolları’nın CEO’su kazada yaşamını yitirenlerin ulusları ile ilgili bilgi verdi. CEO, “Uçakta 32 Kenyalı, 18 Kanadalı, 9 Etiyopyalı, 8 İtalyan, 8 Çinli, 8 ABD’li, 7 İngiliz, 7 Fransız, 6 Mısırlı, 5 Hollandalı, 4 Hint, 4 Slovak, 3 Avusturyalı, 3 İsveçli, 3 Rus, 2 Faslı, 2 İspanyol, 2 Leh ve 2 İsrailli vardı. Uçakta ayrıca bir Belçikalı, bir Endonezyalı, bir Somalili, 1 Norveçli, bir Sırp, bir Togolu, bir Mozambikli, bir Sudanlı, bir Ugandalı ve bir Yemenli vardı” açıklamasını yaptı. Yetkili, uçakta bulunan dört kişinin de Birleşmiş Milletler pasaportuyla seyahat ettiğini ve uluslarının şimdilik bilinmediğini açıkladı.

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Son güncelleme: android-time 09:55 11.03.2019
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