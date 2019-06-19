Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Eski TRT spikerinden İmamoğlu açıklaması: “Kurum personeli sorsaydı ağır ceza alırdı”

TRT Haber’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu'na ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı'nın sorduğu ‘terör’ sorusuna TRT eski baş spikeri Şener Mete tepki gösterdi. Mete; "Böyle bir soruyu kurumun personeli sorsaydı anında soruşturma açılır ve ağır ceza alırdı" yorumunda bulundu.

Mehmet ANDAÇ
10:20 -
Haberler Gündem
Eski TRT spikerinden İmamoğlu açıklaması: “Kurum personeli sorsaydı ağır ceza alırdı”

Millet İttifakı’nın İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, dün akşam TRT Haber’de canlı yayına katıldı. İmamoğlu'na gazeteci Şebnem Bursalı tarafından yöneltilen terör örgütü sorusuna TRT’nin eski baş spikeri Şener Mete tepki gösterdi.

TRT eski baş spikeri Şener Mete

“TRT BİR DEVLET KURUMUDUR”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mete, terör örgütünü muhatap kabul edecek tarzda soruların sorulmasının doğru olmadığını belirterek şunları söyledi: “Siz, terör örgütünü bir muhatap kabul edecek tarzda soru soramazsınız. Orası devlet kurumudur, siyasi parti değil. Destekleyip desteklememesi konu bile edilemez orada. Örgütün kararını söyleyip, sanki onlardan haber alırmış gibi TRT’yi terör örgütü ile haber ilişkisi noktasına getirmeye hakkınız yok. Böyle bir soruyu kurumun personeli sorsaydı anında soruşturma açılır ve ağır ceza alırdı.”

İLGİLİ HABERİmamoğlu'na terör sorusu sordu, FETÖ ile fotoğrafları gündem olduİmamoğlu'na terör sorusu sordu, FETÖ ile fotoğrafları gündem oldu
Son güncelleme: android-time 08:36 04.07.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more