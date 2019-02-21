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İstanbul’da yoğun sis

İstanbul'da gün boyu etkili olan sis gece saatlerinde kendisini gösterdi. Görüş mesafesi bazı ilçelerde yer yer 10 metreye kadar düştü.

01:35 -
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İstanbul’da yoğun sis

İstanbul’da sis etkili oluyor. Gün boyu etkili olan sis nedeniyle vapur seferleri iptal olurken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Gece saatlerinde de etkisini gösteren sis nedeniyle bazı ilçelerle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

DHA

Taksim Meydanı da sis altında kaldı. Sis altında kalan Cumhuriyet Anıtı önünde vatandaşlar fotoğraf çekildi.

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SİLİVRİ SİS ALTINDA 

Silivri’de de sis gece yarısı etkisini artırdı. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

DHA

İlçe genelinde gün boyu etkisi sürdüren sis akşam saatlerinde de yoğunluk oluşturdu. Görüş mesafesini düşüren sis sürücülere zor anlar yaşattı.

DHA

Özellikle Selimpaşa, Gümüşyaka, Alipaşa, Yeni Mahalle ve Cumhuriyet mahallelerinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken binalar neredeyse görünmez hale geldi.

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Son güncelleme: android-time 07:01 21.02.2019
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