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Mansur Yavaş’tan ‘çakar’ açılımı: Hepsini söktürdü

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, makam aracı dahil 21 özel kalem aracının çakarlarını söktürdü.

16:31 -
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde verdiği makam aracı çakarları ve ışık sistemlerini söktüreceği vaadini gerçekleştirdi.

FOTO:İHA – Mansur Yavaş’ın makam aracı artık ‘çakarsız’

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binası önüne getirilen araçların çakar sistemleri, belediyenin teknik personelleri tarafından tek tek söküldü. Çakar sistemi ilk sökülen araç Yavaş’ın makam aracı oldu.

FOTO:İHA

Öte yandan, 21 özel kalem aracının da çakarlarının söküldüğü, belediyeye bağlı olan bütün araçlarda da aynı işlemin uygulanacağı bildirildi.

Son güncelleme: android-time 17:16 27.05.2019
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