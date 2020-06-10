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ABD Başkanı Trump’tan polisin yaraladığı 75 yaşındaki göstericiyle ilgili tepki çeken sözler: Bunların hepsi tezgâh

ABD'de George Floyd'un ölümü sonrası başlayan protestolarda polis tarafından yaralanan 75 yaşındaki göstericiyle ilgili Başkan Trump'tan olay yaratan açıklamalar geldi. Trump, gösterici için 'provokatör' derken, New York Valisi Cuomo ise 'Başkan'ı komplo teorileri uydurmakla suçladı.

Çeviri: Mert YILMAZ
13:57 -
Haberler Dünya
ABD Başkanı Trump’tan polisin yaraladığı 75 yaşındaki göstericiyle ilgili tepki çeken sözler: Bunların hepsi tezgâh

ABD’de George Floyd’un polis tarafından orantısız güç kullanılarak öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler ülkenin dört bir yanında sürüyor. New York eyaletine bağlı Buffalo şehrinde polisin göstericilere uyguladığı sert müdahale ülkenin gündemine oturmuştu.

75 yaşındaki Martin Gugino kameraların önünde polis güçleri tarafından yere itilirken, kanlar içinde kalan adam hastaneye kaldırılmıştı. Dünya basınında da geniş yer bulan görüntülerle ilgili ABD Başkanı Donald Trump’tan ortalığı karıştıracak açıklamalar geldi.

Polisin müdahalesiyle yerde kalan Gugino bir daha kalkamadı.

Twitter’dan bir mesaj paylaşan Trump, “Polis tarafından itilen Buffalo eylemcisi ANTIFA provokatörü olabilir. 75 yaşındaki Martin Gugino, polislerin ekipmanlarını etkisiz hale getirmeye çalışıyordu. İtildiğinden daha sert şekilde yere düştü. Bu bir tezgâh olabilir mi?” dedi.

Trump’ın açıklamaları sosyal medyada büyük tepki çekerken, ABD Başkanı’na yanıt veren isimlerden biri de New York Valisi Andrew Cuomo oldu.

‘GÖZLERİMİZ YALAN MI SÖYLÜYOR?’

Cuomo, “Başkan, Buffalo’daki olayla ilgili hiçbir kanıt sunmadan komplo teorilerine yönelik mesajlar atıyor. Kafasından akan kan ayarlanmış mıydı? Gözlerimiz yalan mı söylüyordu? Hayır. Adam hala hastanede ve Başkan onu küçük düşürüyor. Bu acımasız ve umursamazca” ifadelerini kullandı.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Gugino’nun avukatı Kelly Zarcone de, müvekkiliyle ilgili iddialar üzerine açıklamalarda bulundu.

Zarcone, Gugino’nun yoğun bakımdan çıkarıldığını ancak tedavisinin sürdüğünü belirtirken, “Martin her zaman barışçıl bir protestocuydu, çünkü bugünün toplumuna değer veriyor. ABD Başkanı’nın neden böyle karanlık, tehlikeli ve gerçek dışı suçlamalar yönelttiğini anlamakta zorlanıyoruz” diye konuştu.

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Son güncelleme: 14:05 10.06.2020
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