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Corona virüsünde polisten drone önlemi: Havadan ateş ölçecek

Corona virüsünden en çok etkilenen ülke olan ABD'de Connecticut polisi "salgın dronelarını" kullanmak için hazırlıklarını tamamladı. Yetkililer, özel geliştirilen sensörlerine ve görüş yeteneğine sahip olan Draganfly isimli insansız hava aracıyla sokakta yürüyenlerin ateşlerini ölçebilecek.

Sozcu.com.tr
15:51 -
Haberler Dünya
Corona virüsünde polisten drone önlemi: Havadan ateş ölçecek

Corona virüsü salgınında 800 binden fazla insanın hasta olduğu ve 45 binden fazla insanın öldüğü ABD’de yeni bir uygulamaya geçiliyor… ABD’nin Connecticut eyaletindeki Westport polis karakolu, Kanada’dan satın alınan özel bir drone ile sokaktaki insanların ateşlerini uzaktan ölçmeye karar verdi.

Kanada merkezli Draganfly isimli şirketle anlaşan Westport polisinin kullanacağı drone 57 metre uzaktan insanların ateşlerini ölçebiliyor. Geliştirilen özel vizör ve sistem aracılığıyla insanların kalp ritmini, nefes alıp verme hızını tespit edebilecek sistem böylelikle kamu alanlarında hasta olan insanların tespit edilmesi kolaylaştırılacak.

Dragan isimli Kanada merkezli şirket mahremiyete önem verildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada insanların kimliklerinin alınmadığı ya da verilerin kullanılmayacağı belirtilirken, “İnsansız hava aracı sadece kamusal alandaki insanların verilerini aktaracak. Özel alanlardaki insanların sağlık bilgilerine erişilmeyecek” denildi.

Son güncelleme: 15:56 22.04.2020
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