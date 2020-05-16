Personelde yine corona çıktı! ABD’de ‘ikinci dalga’ alarmı…

Corona virüsü salgının merkez üssü ABD'de, donanmanın salgında ikinci dalganın yaşamasından korkuluyor. ABD Donanmasına bağlı USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde geçtiğimiz aylarda bine yakın personelde corona virüsü tespit edilirken, 1 denizci hayatını kaybetmişti.

Gemi, salgın nedeni ile Guam'a demirleyerek tahliye edilmişti. Tahliyenin ardından tüm personel karantinaya alınmış ve tedavilerinin ardından göreve geri dönmüşlerdi. Göreve geri dönen 5 denizcide yeniden corona virüsü tespit edilirken, salgında ikinci dalga korkusu yaşandı.

Donanma Sözcüsü Binbaşı Myers Vasquez, yaptığı açıklamada, “Askerler, derhal gemiden indirildi ve tekrar karantinaya alındı. Yakın temasta oldukları kişiler tespit edilip gerekli tıbbi destek sağlandı” dedi.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman ise konuya dair yaptığı açıklamada, corona virüsü bulaşan askerlerin hızlı bir şekilde tespit edilerek, gemiden indirilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Hoffman, “Gemiyi tekrar göreve çıkarmak için gerekli tüm adımları atacağız” ifadesini kullandı.

Öte yandan geminin eski kaptanı Albay Brett Cozier'in geçtiğimiz aylarda Pentagon’a, gemide yaşanan corona virüsü salgını nedeni ile yazdığı ve tahliye talebinde bulunduğu mektubun basına sızmasının ardından ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreter Vekili Thomas Modly tarafından görevden alınmıştı. (İHA)

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