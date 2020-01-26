Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Dünyanın gözü Elazığ’da: Depremden iyi haber bekleniyor

Türkiye'yi yasa boğan depremler uluslararası kamuoyunun da gündemi... Reuters haber ajansı Elazığ ve Malatya'daki deprem bölgesinde devam etmekte olan kurtarma çalışmalarını ve bölgede yaşamı mercek altına alan kareler paylaştı.

Sozcu.com.tr
07:27 -
Haberler Dünya
Son dakika… Dünyanın gözü Elazığ’da: Depremden iyi haber bekleniyor

Türkiye’yi sarsan Elazığ ve Malatya depremlerinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken dünya basınının da gündemi bölgede yaşananlar… Uluslararası haber ajansı Reuters, deprem alanında çekilmiş fotoğrafları paylaşırken bölgedeki en son gelişmeleri de kamuoyuna aktardı.

Depremin ardından kurulan çadır kentlerde depremzedeler geceyi yakılan ateşin etrafında geçirdi.

Cumartesi günü de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Reuters, Elazığ’da önceki gece meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardındna 462 adet artçı yaşandığını duyurdu. Reuters, hava sıcaklığının eksi 8 derecelere kadar düştüğünü ve zor şartlar altında arama kurtarma ekiplerinin çıplak elleriyle ve mekanik sistemlerle enkaz altında çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

Reuters’ın servis ettiği fotoğraflarda depremde yaşamını yitirenlerin yakınlarının acı içindeki haykırışları gözler önüne serildi.

Reuters’a konuşan 32 yaşındaki bir bölge sakini, “Evlerimiz yıkıldı… İçeri giremiyoruz” derken Şinasi isimli bir diğer kişi, “Köyümüzde bazı insanlar yaşamını kaybetti. Allah yardımcımız olsun. Hayvanlarımız öldü ve ailelerimiz geceyi ateşin etrafında battaniyelerin altında geçirdi” dedi.

Cumartesi deprem Dünya Elazığ Haber Malatya son dakika Türkiye
Son güncelleme: 07:31 26.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more