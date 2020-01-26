Son dakika… Dünyanın gözü Elazığ’da: Depremden iyi haber bekleniyor

Türkiye’yi sarsan Elazığ ve Malatya depremlerinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken dünya basınının da gündemi bölgede yaşananlar… Uluslararası haber ajansı Reuters, deprem alanında çekilmiş fotoğrafları paylaşırken bölgedeki en son gelişmeleri de kamuoyuna aktardı.

Cumartesi günü de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Reuters, Elazığ’da önceki gece meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardındna 462 adet artçı yaşandığını duyurdu. Reuters, hava sıcaklığının eksi 8 derecelere kadar düştüğünü ve zor şartlar altında arama kurtarma ekiplerinin çıplak elleriyle ve mekanik sistemlerle enkaz altında çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

Reuters’a konuşan 32 yaşındaki bir bölge sakini, “Evlerimiz yıkıldı… İçeri giremiyoruz” derken Şinasi isimli bir diğer kişi, “Köyümüzde bazı insanlar yaşamını kaybetti. Allah yardımcımız olsun. Hayvanlarımız öldü ve ailelerimiz geceyi ateşin etrafında battaniyelerin altında geçirdi” dedi.