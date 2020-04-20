Finansman ihtiyacına dikkat çeken Durmuş yılmaz: En ucuz kaynak IMF’de

4.4 milyon yoksula biner lira dağıtılacağının açıklandığını, ancak şeffaf bir yönetim olmadığı için bunun gerçekte verilip verilmeyeceğini, verilenlerin de kimler olduğunun asla bilinemeyeceğini söyleyen Yılmaz, “Hükümetin bütün derdi, yardım yapıyormuş gibi görünüp bu dönemi bir şekilde atlatmak

Nasıl olsa ihtiyaç sahiplerini hayırseverler bulur, diye düşünülüyor. Sadece borç erteleme ve krediyle işin çözülebileceği sanılıyor” dedi.

PARA BASILABİLİR

Yılmaz, kaynak bulunamaması halinde Merkez Bankası'na para bastırılıp gerçek ihtiyaç sahiplerine, üretim yapacak işletmelere dağıtılmasını önerirken, “Para basarsak dövize gider diye korkuyorlar. Gerçek ihtiyaç sahibine verirseniz o para dövize değil ekmeğe, aşa gider” dedi.

Yılmaz şunları söyledi:

*Türkiye şu anda dövizle borçlanmaya çalışsa yüzde 7.5-8 faiz ödemek zorunda ki; bu çok pahalı. Dünyada bulup bulabileceğiniz en ucuz kaynak IMF'de.

*IMF ‘virüsle mücadele için 1 trilyon dolar ayırdım', diyor. Bunun için stand-by anlaşması yapmaya da gerek yok. IMF'ye, parayı işsiz kalan kuaförüme, berberime, işsizime vereceğim, diyeceksin, o kadar.

*IMF o parayı verip de size Kanal İstanbul'u yaptırmaz tabi ki. Virüsün yaralarını sarmak için rahatlıkla kullanılabilir.