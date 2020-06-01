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Uçaklar bugün tekrar havalanıyor

Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen uçak seferleri bugün Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya gerçekleştireceği seferle yeniden başlıyor. Peki yeni dönemde havalimanlarında ne gibi önlemler alınacak? İşte corona virüsü nedeniyle uymanız gereken yeni kurallar...

09:34 -
Haberler Ekonomi

Salgın nedeniyle uçuşlara ara verilen İstanbul Havalimanı’nda, bugün ilk uçuş heyecanı yaşanıyor. Alınan tedbirler kapsamında havalimanının her noktasına sosyal mesafe kuralını anlatan bilgilendirme panoları konulurken, maskesiz havalimanına giriş yapılamayacak.

Fotoğraf: DHA

İlk uçuş nedeniyle İstanbul Havalimanı’na gelen yolcuların vücut ısıları terminal girişinde bulunan termal kamera ile ölçüldü. Güvenlik kontrol noktasında sosyal mesafe kuralına dikkat edildiği gözlemlenirken, güvenlik görevlileri daha önce elle yapılan üst arama işlemini corona virüsü önlemleri kapsamında  detektörle yapmaya başladı.

Fotoğraf: DHA

CHECK-İN SIRASINDA TEMAS YOK

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından alınan önemler kapsamında terminal içinde hijyen görevlileri çalışmalara başladı.

Bu görevliler akıllı kasklarla habersiz ve temassız olarak hem tek kişinin hem de aynı anda çok sayıda kişinin vücut ısılarını ölçecek.

Fotoğraf: DHA

Uçuş öncesi check-in kontuarlarına gelen yolcular özel bölmeli kontuarlarda işlemlerini yapmaya başladı. İşlemler, yolcular ile yer hizmetleri görevlileri arasında temassız şekilde gerçekleştirildi.

Fotoğraf: DHA

İLK UÇUŞ ANKARA’YA

Seyahat kısıtlamasının ardından bugün gerçekleştirilen ilk uçuşla yeniden seferlere başlayacak olan Türk Hava Yolları, corona virüsü nedeniyle yeni önlemler aldı.

Fotoğraf: DHA

Bu önlemler kapsamında uçuşlar öncesi yolcuların ateşleri kabin görevlileri tarafından ölçülecek. Uçak içerisinde mevcut kabin ekibinin yanı sıra hijyen uzmanları da görev alacak. Uzmanlar uçuş sırasında tüm önlemleri alarak seyahat sağlığı için gerekliliklerin yerine getirildiğinden emin olacak.

Fotoğraf: DHA

YENİ ÖNLEMLERLE İLK YOLCULUK

Bugün başlayacak iç hat seferlerinde yer alan yolcular, İstanbul Havalimanı’nda corona virüsü nedeniyle alınan tedbirleri olumlu buldu. Yolculardan Sabiha Maksim, “HES uygulamasını indirdim. Ankara’ya gidiyorum. Havalimanına taksiyle geldim, burada sosyal mesafe kuralı vardı. Çok güvenli, herhangi bir problem yaşamadım” dedi.

Fotoğraf: DHA

Antalya’ya giden Medihe Gürsoy ise, “Ailem Antalya’da, onların yanına gidiyorum. Onları ziyaret edip döneceğim. Havalimanında girişten check-in’e kadar çok büyük önlem var. Şu an gayet iyi. Endişelendiğim bir durumum olmadı. Sosyal mesafe korunuyordu” şeklinde konuştu. (DHA)

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Ankara Antalya Corona istanbul THY uçak
Son güncelleme: 10:10 01.06.2020
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