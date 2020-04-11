1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırına ceza!

Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında 11-12 Nisan tarihleri için İçişleri Bakanlığı tarafından verilen sokağa çıkma yasağı kararı, İstanbul’da büyük bir kargaşaya neden oldu. Gece yarısı başlayacak yasağı saatler kala öğrenen İstanbullular özellikle fırınlara akın ederek son dakikada ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. Sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, zaman zaman kavgaların bile yaşandığı saatlerde sosyal medyadan bazı fırınların fahiş fiyata satış yapmaya başladığı yazılmaya başlandı. Özellikle Bakırköy’deki bir fırının 5 TL’ye ekmek sattığına ilişkin paylaşım büyük tepki çekti.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, sosyal medya hesabından fahiş fiyata ekmek satan ilçelerindeki fırınla ilgili açıklama yaparak işlem başlatıldığını duyurdu. ”Krizi fırsata çevirenlere müsaade etmeyeceğiz” diyen Kerimoğlu ”Sokağa çıkma yasağının ardından ilçemizde bir fırının 5 TL’den ekmek satışı yaptığı tespit edilmiş, fırın hakkında idari ve cezai işlem yapılmak üzere zabıta ekiplerimiz gerekli işlemleri başlatmıştır. İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte tüm yurttaşlarımızı birlik ve beraberlik içinde olmaya davet ediyorum” paylaşımında bulundu.

”KAPATMA İŞLEMİ YAPACAĞIZ AMA…”

Konuyla ilgili Sözcü’ye konuşan Kerimoğlu, yasanın verdiği yetki çerçevesinde en üst limitten para cezası kestiklerini belirterek ”Kapatma konusunda kaymakamlık ve valiliğe bilgilendirme yaptık. Kapatma işlemi yapacağız ama bu salgın sürecinde fırınlara ihtiyaç var. Hemen kapatmak doğru değil. Denetimini yaptık, en üst seviyeden cezasını kestik. Hizmetine devam edecek, gerekirse daha sonra kapatma işlemi yapılacak. Ama şu an fırınlara ihtiyaç var” dedi.