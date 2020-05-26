20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman olacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Türkiye'de corona virüsü sebebiyle en riskli grupta bulunan 65 yaş üstü ve virüsün yayılmasında etkili olan 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması uzun süredir yasaklanmıştı. Sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşlar, son iki haftadır belirli saatlerde dışarı çıkmaya başlamıştı. İşte 20 yaş altı ve 65 yaş üst sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler…

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

20 yaş altında bulunan vatandaşlar iki grup halinde sokağa çıkabiliyor. 0-14 yaş grubu hafta içinde, 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü sokağa çıkmış, 15-20 yaş grubu ise 22 Mayıs Cuma günü aynı saat aralığında izin verilmişti. Yeni haftada 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ne zaman olacağı ise henüz açıklanmadı.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İZNİ NE ZAMAN?

65 yaş üstü için uygulanan yasaklarla ilgili de gelişmeler yaşanıyor. 65 yaş üst vatandaşlara, bayramın birinci günü (24 Mayıs Pazar) sokağa çıkma izni verilmişti. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında 65 yaş üst vatandaşlara, gidecekleri yerde en az bir ay kalma şartı ile seyahat izni verilmeye başlanmıştı.

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye'de bazı sektörlerde atılan normalleşme adımları ile birlikte, yasakların ne zaman biteceği de merak ediliyor. Yasakların ne zaman sonlandırılacağı bilinmiyor. Kararın son gelecek corona virüsü verilerine göre alınacağı tahmin ediliyor.