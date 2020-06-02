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Ahmet Tekdal kimdir? İşte Ahmet Tekdal’ın hayatı…

Ahmet Tekdal, 1931 yılında Ağrı'da doğdu. Refah Partisi Kurucu Genel Başkanı olan Ahmet Tekdal, 2 Haziran 2020'de hayatını kaybetti. Peki Ahmet Tekdal kimdir? İşte hayatı...

11:29 -
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Ahmet Tekdal kimdir? İşte Ahmet Tekdal’ın hayatı…

Milli Görüş siyasetinin önde gelen isimlerinden biri olan Ahmet Tekdal, tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Kapatılan Refah Partisi’nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal kimdir merak edenler için işte hayatı…

AHMET TEKDAL KİMDİR?

Ahmet Tekdal, 1931 yılında Ağrı’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Serbest avukatlık yaptı.

Kapatılan Millî Görüş partilerinden olan Refah Partisi’nin (RP) kurucu üyeleri arasında yer aldı. Refah Partisi’nin ilk genel başkanı (1984-1987) oldu.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Refah Partisi Genel Başkanı oldukta sonra RP’de Teşkilat Başkanlığı görevini yürüttü.

1995 milletvekili genel seçimlerinde 20. Dönem Ankara Milletvekilliği seçilerek TBMM’de çalıştı. Milletvekilliği 22 Şubat 1998 tarihinde sona erdi.

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