Bakan Koca gerçek vaka sayısını açıkladı! Türkiye, Avrupa’da 1’inci oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından güncel corona virüsü verilerini açıklamıştı. Son 24 saat içinde Türkiye’de toplam 6 bin 814 yeni hasta tespit edilmesiyle hasta sayısı 467 bin 730’a yükseldi.

Fahrettin Koca, artık corona tablosunda semptom göstermeyen ama testi pozitif çıkan vakaların da yer alacağını ifade ederek, Türkiye’de son 24 saat içinde toplam 28 bin 351 vakanın tespit edildiğini açıkladı. 28 bin 351 vakayla birlikte Türkiye, bugün Avrupa’da en yüksek vaka sayısını bildiren ülke oldu.

Türkiye'de hali hazırda hala toplam kaç vaka var, bugüne kadar kaç pozitif vaka negatife döndü, Türkiye'de ilk corona vakasının görüldüğü mart ayından bu yana toplan kaç corona vakası tespit edildi henüz bilinmiyor.

AVRUPA’DA SON DURUM

Türkiye’nin ardından İtalya, son bir gün içinde 25 bin 853 vakanın tespit edildiğini açıkladı, toplam vaka sayısının 1 milyon 480 bin 874’e ulaştığını duyurmdu.

İtalya’nın ardından Birleşik Krallık’ta 18 bin 213 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı da 1 milyon 557 bin 7’ye yükseldi.

Avrupa’da en çok günlük vaka sayısının tespit edildiği dördüncü ülke olan Fransa’da 16 bin 282 vaka tespit edilmesiyle, toplam vaka sayısı 2 milyon 170 bin 97 oldu.

Worldometers’in verilerine göre, vaka sayısında Fransa’yı Polonya ve Almanya izledi. Polonya’da vaka sayısı son 24 saat içinde 15 bin 362 artarak 924 bin 422’ye yükseldi. Almanya’da ise 13 bin 243 vakanın tespit edilmesiyle, toplam vaka sayısı 976 bin 149 oldu.

İlginizi Çekebilir Bakan Koca'dan kritik açıklamalar: Yüzde 50'nin üzerinde vaka artışı olan 15 ilimiz var