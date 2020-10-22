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Corona hasta sayısının arttığı beldede kahvehaneler kapatıldı

Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca beldesinde corona virüsü (COVID-19) hastaları ve bu hastaların temaslı olduğu kişilerin artması nedeniyle kahvehaneler geçici süreyle kapatıldı.

Güncellenme: 20:57, 22/10/2020
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Corona hasta sayısının arttığı beldede kahvehaneler kapatıldı

Senirkent İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Büyükkabaca beldesinde hasta ve temaslı sayısının artması sebebiyle salgının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla yeni ek tedbirler aldı.

Konuyla ilgili Senirkent Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada “Büyükkabaca kasabasında kahvehane ve kıraathanelerde müşterilerin işletme içinde ve dışında oturmaları, müşterilere hizmet sunumunun ikinci bir karara kadar yasaklanmasına, Büyükkabaca kasabasında pastaneler, fırınlar, unlu mamül satışı yapan vb. yerler satışlarına devam edecek fakat müşteriler işletme içinde ve dışında oturmayacak, işletmelerde müşterilere hizmet sunumu yapılmamasına karar verilmiştir” denildi. İHA

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