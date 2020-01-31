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Bakan Koca’dan corona virüsü açıklaması

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 213 kişinin ölümüne neden olan Corona Virüs için acil durum ilan edilmesinin hemen ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu an için Türkiye'de herhangi bir hastaya Corona Virüs tanısı konmadığını açıkladı

10:27 -
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Bakan Koca’dan corona virüsü açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu tarafından düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca’nın açıklamaları şöyle:

*Havalimanlarında 365 gün sağlık personeli bulunduruyoruz. Kontrol önlemlerini devreye soktuk. Bilgilendirmelerimizi yaptık.

*Çin’nde gelen uçuşlarla ülkemize gelen yolcuları termal kameralarla tarıyoruz. Şu anda kadar herhangi bir şüpheli hastaya rastlanmadı.

*Koruyu ekipman ve malzemelerimiz tüm illerimizde ihtiyaç halinde kullanılmaya hazır bulunuyor.

*Yeterli ekip ve malzeme bütün illerimizde bulundurduğumuzun altını çizmek istiyorum.

*Bir rehber hazırladık. Olası bir vaka konusunda tüm çalışanlarımız yapmaları gerekenler konusunda bilgilendirildi.

*Bu tehdit var olduğu sürece biz bakanlık olarak en ufak bir riski gözardı etmemek adına güvenlik öncelikli hareket ettik.

*Sosyal medyada yer yer de maksatlı yer alan paylaşımlara itibar edilmemesini rica ediyorum.

*Şüpheli görülen 68 kişiden örnek alarak analiz edildi. Şu ana kadar Türkiye’de kesin olarak yeni Koronavirüs (corona virüsü) tanısı alan hastamız olmadı.

*Uçak indiğinde de Çin’den gelen vatandaşlarımız 14 gün kontrol altında tutulacak. Kullanmadığımız bir hastaneyi yeniden kullanılabilir hale getirdik.

*Çin'den gelecek vatandaşlar burada, başka hastalarla, vatandaşlarla teması olmadan 14 gün gözetim altında tutulacak. Ayrıca Çin’den gelen kuru yük gemilerini de kontrol ediyoruz.

*Adana’da gözetim altında olan iki vakamızın da durumu negatiftir. 70 gözetim altına aldığımız vakamız oldu. Herhangi birinde pozitif durum çıkmadı. Niye hiç çıkmadığı sorulabilir?

*Çünkü biz ilk günden itibaren denetimleri sıkı olarak uyguladık. En ufak Çin’den gelen veya Çin’den gelen biriyle iletişimi olan biriyi gözetim altına aldık. Numune aldığımız hasta sayısı fazla. O nedenle hepsinin negatif olduğunu belirtmek istiyorum.

*Hastanede bir yoğunlaşma olmasını istemediğimizden hastaneyi söylemedik. Ama yarın göreceksiniz. Hastane alt yapısı olarak hiçbir eksiği olmayan bir hastanemiz olduğunu, bütün kararların bilim kuruluyla alındığını ifade etmek istiyorum.

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Bilim Sağlık Sağlık Bakanı Türkiye
Son güncelleme: 10:45 31.01.2020
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