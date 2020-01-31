Bakan Koca’dan corona virüsü açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu tarafından düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca’nın açıklamaları şöyle:

*Havalimanlarında 365 gün sağlık personeli bulunduruyoruz. Kontrol önlemlerini devreye soktuk. Bilgilendirmelerimizi yaptık.

*Çin’nde gelen uçuşlarla ülkemize gelen yolcuları termal kameralarla tarıyoruz. Şu anda kadar herhangi bir şüpheli hastaya rastlanmadı.

*Koruyu ekipman ve malzemelerimiz tüm illerimizde ihtiyaç halinde kullanılmaya hazır bulunuyor.

*Yeterli ekip ve malzeme bütün illerimizde bulundurduğumuzun altını çizmek istiyorum.

*Bir rehber hazırladık. Olası bir vaka konusunda tüm çalışanlarımız yapmaları gerekenler konusunda bilgilendirildi.

*Bu tehdit var olduğu sürece biz bakanlık olarak en ufak bir riski gözardı etmemek adına güvenlik öncelikli hareket ettik.

*Sosyal medyada yer yer de maksatlı yer alan paylaşımlara itibar edilmemesini rica ediyorum.

*Şüpheli görülen 68 kişiden örnek alarak analiz edildi. Şu ana kadar Türkiye’de kesin olarak yeni Koronavirüs (corona virüsü) tanısı alan hastamız olmadı.

*Uçak indiğinde de Çin’den gelen vatandaşlarımız 14 gün kontrol altında tutulacak. Kullanmadığımız bir hastaneyi yeniden kullanılabilir hale getirdik.

*Çin'den gelecek vatandaşlar burada, başka hastalarla, vatandaşlarla teması olmadan 14 gün gözetim altında tutulacak. Ayrıca Çin’den gelen kuru yük gemilerini de kontrol ediyoruz.

*Adana’da gözetim altında olan iki vakamızın da durumu negatiftir. 70 gözetim altına aldığımız vakamız oldu. Herhangi birinde pozitif durum çıkmadı. Niye hiç çıkmadığı sorulabilir?

*Çünkü biz ilk günden itibaren denetimleri sıkı olarak uyguladık. En ufak Çin’den gelen veya Çin’den gelen biriyle iletişimi olan biriyi gözetim altına aldık. Numune aldığımız hasta sayısı fazla. O nedenle hepsinin negatif olduğunu belirtmek istiyorum.

*Hastanede bir yoğunlaşma olmasını istemediğimizden hastaneyi söylemedik. Ama yarın göreceksiniz. Hastane alt yapısı olarak hiçbir eksiği olmayan bir hastanemiz olduğunu, bütün kararların bilim kuruluyla alındığını ifade etmek istiyorum.