Meteoroloji’den sağanak, sel ve hortum uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre Pazar günü kuvvetli yağışların Marmara ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında geceye kadar devam etmesi bekleniyor.

Pazartesi gününün ilk saatlerinde etkisini yitirmesi beklenen yağışlar, sabah saatlerinde devam edecek ve akşama kadar sürecek.

YAĞIŞLAR MARMARA’DA YOĞUNLAŞIYOR

Marmara Bölgesi’nin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Pazar günü akşam saatlerinde Bursa, Sakarya ve Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli başlayan yağışlar gece saatlerine kadar etkisini sürdürecek.

BURSA, SAKARYA VE DÜZCE’DE HORTUM UYARISI

Bursa, Sakarya ve Düzce için ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum uyarısı yapıldı.

İSTANBUL VE KOCAELİ’DE SAĞANAK YAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR

İstanbul ve Kocaeli’de Pazar akşam saatleri ile Pazartesi sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

KÜTAHYA, UŞAK VE AFYONKARAHİSAR ÇEVRESİ YAĞIŞLI

Pazar akşam saatleri ile Pazartesi öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA VE TOKAT ÇEVRELERİNDE YAĞIŞ VAR

Karadeniz’in batısında Pazar akşam saatleri ile Pazartesi öğle saatlerinden sonra bölge genelinin (Sinop hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz’de ise Pazartesi öğle saatlerinden sonra Amasya ve Tokat çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU’DA YAĞIŞLAR SADECE PAZAR AKŞAMI ETKİLİ

Doğu Anadolu’da Pazar günü akşam saatlerinde Kars, Erzurum, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Muş, Van ve Şırnak çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.