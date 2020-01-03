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Motosikletli Kuryelerin ölüm-kalım yarışı

İstanbul’da motorsikletli kuryelerin kimi kargo, kimi evrak taşıyor. Her saat yollardalar. Hayatla ölüm arasında mekik dokuyan kuryeler sorunlarını anlattı. Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Mustafa Özdemir ise, yaptıkları işin tehlikeli meslek sınıfına alınması gerektiğini söyledi.

10:24 -
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İstanbul'da yoğun trafiğin içinden hızla süzülen moto kuryeler, her gün hayatlarını tehlikeye atarak kargo, evrak, yemek veya tıbbi malzeme taşıyor. Yaz-kış fark etmeksizin yol alan kuryeleri günün her saatinde istenen siparişi zamanında ulaştırmak için zamanla yarışıyor.

Çoğu zaman, kendilerinin ve diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motorlu kuryeler, mecbur kaldıkları için kural ihlalleri yaptıklarını söyleseler de otomobil sürücülerinin tepkisinden kurtulamıyorlar. Kimi zaman ise bu tepki inatlaşmaya ve kazalara sebebiyet veriyor.

Moto Kuryelerin dertlerini sıralayan Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Mustafa Özdemir, yaptıkları işin tehlikeli ve ağır iş statüsüne alınması gerektiğini söyledi.

İstanbul’da motorlu kuryelik yapan kuryeler sistemin yarattığı mecburiyetten dolayı kural ihlalleri yapıldığını söylüyor. Foto: DHA

‘İSTER İSTEMEZ MAKAS ATTIĞIMIZ OLUYOR’

İstanbul’da motorlu kuryelik yapan Cihan Yüzügüllü, sistemin yarattığı mecburiyetten dolayı kural ihlalleri yapıldığını söylüyor. Yüzügüllü, “Verilen paketlerde yoğunluk olduğu zaman ister istemez trafik akışında makas attığımız oluyor. Ama bir otomobiller kadar  trafiği tehlikeye atmıyoruz” dedi.

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Kendilerini kurtarabilecek şekilde hareket ettiklerini, fakat otomobil sürücülerinin kendilerini fark etmedikleri için kazaların yaşandığını söyleyen Yüzügüllü, sabah aynı ofiste çalıştığı arkadaşının akşam hastaneye kaldırıldığını belirtiyor.

Yüzügüllü, “Arkadaşım kendi şeridinde giderken, bir araba birden önüne kırmış. Düştü ve hastaneden yeni geldi. Tek yapılması gereken trafikteki araçların, motosikletlere biraz daha duyarlı olması” şeklinde konuştu.

Kendilerini kurtarabilecek şekilde hareket ettiklerini, fakat otomobil sürücülerinin kendilerini fark etmedikleri için kazaların yaşandığını söyleyen kuryeler, sabah aynı ofiste çalıştığı arkadaşının akşam hastaneye kaldırıldığını belirtiyor. Foto: DHA

‘MÜŞTERİYİ MEMNUN ETMEYE ÇALIŞIYORUZ’
Hasan Ceylan da motorlu kurye çalışanı. 19 yıldır kuryelik yaptığını bir paketi 25 dakikada sahibine yetiştirmesi gerektiğini söylüyor.

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Mesleğin zorluklarını anlatan Ceylan amaçlarının müşteri memnuniyeti olduğunu belirterek “Telefonun teslimi için 1.5  saat vakit vardı. Şu an 25 dakika vakti kaldı. Onu yetiştirmeye çalışıyorum şu an. Arkadaşlarımdan çok kaza yapan oldu. Bizim de yaşadığımız ufak kazalar oldu ama müşteriyi memnun etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BİR HATA BÜTÜN CAMİAYA MÂL EDİLİYOR’

Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Mustafa Özdemir, ise kargo ve evrak taşıyan kuryelerin, yemek paketi taşıyanlarla karıştırıldığını söyledi.

Gün içinde sürekli hareket halinde olduklarını belirten Özdemir şöyle devam etti:

Motorsikletli kuryeler, kuryelik mesleğinin tehlikeli meslek sınıfına alınmasını istiyor. Foto: DHA

“Motosikletli kuryelik, 365 gün, 24 saat müşterinin sizi aradığı an hizmet vermekle yükümlü olduğunuz meslek grubu. Biz İstanbul’u gün içinde bir baştan diğer başa dolaşan insanlarız. Şimdi insanlar sadece yaşadıkları ilçede, semtte, kaldırımda giden paket servisi elemanlarına göre bütün motosiklet camiasını yargılıyorlar.”

‘BİR AN ÖNCE TEHLİKELİ MESLEK SINIFINA ALINSIN’

Motorlu kuryelik mesleğinin tehlikeli meslek sınıfına alınması gerektiğini ifade eden Mustafa Özdemir, “ 30 yıldır bu sektör var. Devlet nezdinde ilerlemiş bir tarafı yok. Biz bununla ilgili Çalışma Bakanlığı ile iletişim halindeyiz. Bir an önce tehlikeli meslek sınıfına alınsın. Gerekli şartlar düzeltilsin” ifadesini kullandı.

Bir motosikletli kuryenin, İstanbul şartlarında kurallara uyarsa öleceğini söyleyen dernek başkanı, “Motosikletlilere uygulanan hız sınırı 80, 100 arasında. Benim yanımdan hafriyat kamyonu 120 km hızla geçiyor. Rüzgarı beni savuruyor. Ben kendimi korumak için emniyet şeridine kaçıyorum” açıklamasında bulundu.

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“İnsanların burada temel önceliği aciliyet falan değil, emniyette giderken bizim temel önceliğimiz kendi canımızı korumak” diyen Özdemir, “Trafikte en duyarlı sürücüler motosiklet sürücüleridir” açıklamasını yaptı.

KAZA YAPAN KURYE DEĞNEK YARDIMIYLA YÜRÜYOR

Motorlu kuryelik yapan Çetin Göksu, 1 Nisan günü bir başka aracın ters yöne girmesi nedeniyle kaza yaptı. Göksu, o günden beri koltuk değnekleriyle yürüyor ve çalışamıyor.

“9 ay oldu, 6 ay daha çekeceğim” diyen Çetin Göksu, “İkinci bir ameliyat oldum. Düzelecek miyim, düzelmeyecek miyim belli değil. Karşı taraf beni ne aradı ne sordu. Daha ne zamana kadar bu şekilde bastonlarla gezip, çalışacağız? Pizzacılar yüzünden biz çok çekiyoruz. Ben 27 senedir motor kullanıyorum ve ilk defa bir kaza yaptım. O da hiçbir hatam olmadığı halde yaşandı” diye konuştu. (DHA)

Son güncelleme: 10:30 03.01.2020
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