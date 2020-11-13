MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye tekrardan devretti

Yenilenen formatı ile Süper Loto haftada üç gün oynanıyor. 60 rakam arasından çekilen altı rakamı tahmin eden büyük ikramiyeyi kazanıyor.

Dün akşam gerçekleştirilen 45. çekilişte altı bilen çıkmadı ve büyük ikramiye devretti. Beş bilen 17 kişi ise toplam 19 bin 242 liranın sahibi oldu.

12 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto’nun 10 Kasım 2020 tarihli 44. çekiliş sonuçları şu şekilde; 2-20-41-42-58-60





SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen sisteminde Süper Loto'da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto'da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto'da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.