Saat kulesine ‘Ramocan’ yazısına bir yıl hapis

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Tuzcular Mahallesi Paşa Camii Sokak’ta yer alan kentin tarihi simgelerinden saat kulesine 2018 yılında sprey boya ile ‘Ramocan’ yazan Ramazan Yiyin, çevredeki güvenlik kameralarından tespit edilerek gözaltına alındı. Yiyin hakkında, Antalya Adliyesi 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu malına zarar vermekten kamu davası açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin şikayetçi olduğu dava iki yıl sürdü. Ramazan Yiyin, mahkemede verdiği ifadede inşaat işiyle uğraştığını, suçu işlediği dönemde işsiz olduğu için can sıkıntısıyla saat kulesine ‘Ramocan’ yazdığını söyledi. Pişman olduğunu anlatan Ramazan Yiyin’e bir yıl hapis cezası verildi. Kararı Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu. (DHA)