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Son dakika… LGS ve YKS günleri için açıklama! Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

20 Haziran’daki Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve 27-28 Haziran’daki Yükseköğretim Kurum Sınavı’yla (YKS) ilgili çok önemli gelişme… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr
13:00 -
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20 Haziran'daki LGS ve 27-28 Haziran'daki YKS’ye girecek milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Bakan Koca, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.

(FOTO: Twitter / @drfahrettinkoca)

TAVSİYE KURULDAN, TALİMAT ERDOĞAN’DAN

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı: LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler.

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Son güncelleme: 13:34 18.06.2020
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