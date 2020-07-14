Yeni Ford Puma kaç para?

Ford SUV dünyasının en yeni üyesi Ford Puma; dikkat çekici tasarımı, segmentine yeni soluk getiren teknoloji ve hayatı kolaylaştıran özellikleriyle geleceği şimdiden yaşamak isteyenleri heyecanlandırıyor.

Şehrin en yeni, en havalı ve en stil sahibi üyesi Yeni Ford Puma, farklı tasarımı, yenilikçi teknolojileri ile segmentine yeni bir soluk getiriyor, şık ve sportif çizgileriyle Ford'un tasarım karakterinde geleceğe doğru yepyeni bir sayfa açıyor.

Türkiye’de ‘Style’ ve ‘ST-Line’ donanımları ile satışa sunulan Yeni Ford Puma, ‘Style' donanımda 1.0lt EcoBoost 95PS PS Benzinli 6 ileri manuel ve 1.0L Ecoboost 125PS 7 ileri otomatik seçenekleri ile müşterileri bekliyor. ‘ST-Line' donanımda ise 1.0L EcoBoost Hibrit 155PS 6 ileri manuel seçeneği ürün gamına ekleniyor. Puma'nın dikkat çekici tasarımı sportif ST-Line tasarım detayları ile birleşiyor. Parçalı deri döşeme tasarım, LED farlar, dijital yol bilgisayarı, kablosuz şarj ünitesi, B&O ses sitemi gibi donanımlar, stil sahibi ve dikkat çekmeyi seven, en iyiye sahip olmak isteyen müşterilere hitap ediyor.

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Yeni Ford Puma'nın göz alıcı tasarımının ileri teknoloji ve yenilikçi fonksiyonalite ile birleştiğini vurgulayan Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, şunları söyledi:

“Ford olarak, SUV ve crossover modellerimizi farklı müşteri gruplarının taleplerine uygun olarak çeşitlendiriyoruz. Geçtiğimiz ay pazara sunduğumuz Yeni Ford Kuga ciddi talep görüyor. Merakla beklenen Yeni Puma da Ford SUV dünyasındaki yerini aldı. Özellikle B segmenti araçların en önemli handikaplarından olan bagaj alanı, sınıfının en büyük bagaj hacmini sağlayan Yeni Ford Puma ile bir sorun olmaktan çıkıyor. Ayrıca, 5 farklı sürüş modu, benzinli motora eşlik eden 7 ileri otomatik şanzıman, kişiselleştirme olanağı sunan 12,3 inçlik dijital gösterge ekranı, gelişmiş 8″ dokunmatik ekran ile SYNC Araç içi Bilgi Eğlence Sistemi ve kablosuz şarj ünitesi gibi özellikler sayesinde sürücülere zahmetsiz ve bağlantılı bir sürüş deneyimi yaşatıyor. Yeni Ford Puma, Türkiye'de ilk defa bir otomobilde sunduğumuz yenilikçi Ecoboost hibrit teknolojisi ile de verimli ve çevreci sürüş vaat ediyor. Ford SUV dünyasında yerini alan Yeni Puma'yı müşterilerimizle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz.”

İÇ VE DIŞ TASARIM

Yeni Ford Puma'da alçak ve eğimli tavan çizgisi, önden arkaya doğru yükselen ve arkaya doğru iyice genişleyen omuz çizgisi dinamik ve güçlü bir görünümü beraberinde getiriyor. Yatay formlu iki parça stop lambası tasarımı, sadece daha geniş bir arka görünüm sunmakla kalmıyor aynı zamanda bagaj erişimi ve kullanımını kolaylaştırıyor.

Yeni Puma, iç tasarımında ise ergonomi, inovatif yaklaşım ve konfor ile dikkat çekiyor. Donanıma bağlı olarak sunulan sökülebilir ve yıkanabilir ön ve arka koltuk kılıfları kabin içini ilk günkü gibi temiz tutmaya yardımcı oluyor. Ön koltuklarda daha fazla konfor için bel desteği sunulurken, artan aks mesafesi, araç yüksekliği ve ince sırtlıklı ön koltuk tasarımı Yeni Puma içindeki yaşam alanının da artmasına olanak tanıyor. Bu boyutsal büyümeye ek olarak Açılabilir Panoramik Cam Tavan tasarım ile ferah bir iç ortam elde edilmesi sağlanıyor.

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Yan gövde boyunca uzanan pürüzsüz ve akıcı hatlar alt gövdede ön ve arka lastikler arasındaki iç bükey oluşumla daha dinamik ve canlı bir görünüm kazanıyor. Dinamik ve sportif duruş, ön ızgara tasarımı, ST-Line body kiti, 18'' inç alaşım jantlar ve LED sis farları gibi şık detaylar ile tamamlanırken, yukarıda konumlandırılan sıra dışı LED farlarla birlikte özgün bir görünüm ortaya çıkıyor.

Sınıfının en iyi bagaj hacmine sahip olan Yeni Puma'da 456 litrelik yüksek kullanışlılığa sahip bir bagaj hacmi bulunuyor.

Kuga ile birlikte Ford modellerinde ilk kez sunulan 12.3″ renkli dijital ekran, iç mekan ile devamlılık yaratmak için araç ön konsoluyla bütünleşik tasarımda. Orta konsolda bir diğer yenilik ise giriş donanımı itibari ile standart olarak sunulan olan 8″ renkli dokunmatik ekran ve SYNC sistemi olurken, bu özellik ‘St-Line'da standart sunulan kablosuz şarj ünitesi ile birlikte kullanıcıların telefonları ile bağlı olma ve güvenli sürüş ihtiyaçlarını karşılıyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ VE TEKNİK DETAYLAR

EcoBoost Hibrit teknolojisinde küçük hacimli benzinli motoru elektromotor destekliyor. Puma'nın 1,0 litre EcoBoost benzinli motoruna kayışla bağlanan 11,5 kW gücünde entegre bir marş/jeneratörü (BISG) devreye giriyor. Geleneksel alternatörün yerini alan BISG fren anında oluşan kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüyor ve bu enerjiyi hava soğutmalı lityum-iyon bataryayı şarj etmek için kullanıyor. BISG aynı zamanda depolanan enerjiyi kullanarak üç silindirli benzinli motoru normal sürüş ve hızlanma anında ilave tork ile desteklemek üzere devreye giriyor. İlave torkun katkısıyla 155 PS'lik versiyon ise 5,6 lt/100 km yakıt tüketimi ve 127 gr/km CO2 emisyon salım değerine (99 gr/km ve 4,4 lt/100 km NEDC) imza atıyor.

125 PS gücündeki 1.0-litre EcoBoost benzinli motor WLTP normuna göre 138 gr/km CO2 emisyon ve 6,1 lt/100 km yakıt tüketimi (NEDC normuna göre 110 gr/km ve 4,95 lt/100 km) değerlerine imza atıyor. Bu motor ayrıca yedi kademeli çift kavramalı otomatik şanzımanla da kombine edilebiliyor. Hem 1.0-litre EcoBoost hem de EcoBoost Hibrit motorlarda endüstride bir ilk olan Ford'un üç silindirli motorda silindir kapatma özelliği bulunuyor. Bu özellik güç gereksiniminin olmadığı durumlarda üç silindirden birini sadece 14 milisaniyede kapatıyor veya tekrar devreye sokabiliyor.

Yeni Ford Puma, 192.500 TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatıyla Ford Yetkili Satıcıları'nda müşterilerini bekliyor.