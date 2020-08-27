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Bakan Koca’dan 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı! Alınacak tedbirler konuşuldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptıklarını duyurdu. Toplantıda vaka artışının sebepleri ve illerde alınacak tedbirlerin ele alındığı kaydedildi.

23:55 -
Haberler Sağlık
Bakan Koca’dan 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı! Alınacak tedbirler konuşuldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı. Koca, toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferansta bir araya geldiklerini duyuran Bakan Koca, corona virüsü salgınıyla ilgili yeni gelişmeleri, vaka artışının sebepleri ve illerde alınacak tedbirleri ele aldıklarını bildirdi.

Koca, “Tanı ve tedavide yeni yaklaşımları paylaştık” ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI BİN 500’E YAKLAŞTI

Sağlık Bakanı Koca’nın duyurduğu 27 Ağustos gününün corona virüsü verilerine göre 26 kişi hayatını kaybetti, bin 491 vaka tespit edildi ve 995 kişi sağlığına kavuştu.

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Corona Sağlık Sağlık Bakanı sosyal medya Türkiye
Son güncelleme: 23:56 27.08.2020
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