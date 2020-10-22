Bilim Kurulu Üyesi Turan: İstanbul’da artışın nedeni tatil dönüşleri

Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı, Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, İstanbul’da artan vaka sayılarını değerlendirdi.

Doç. Dr. Turan, “Geçtiğimiz aylarda İstanbul’daki düşüşler bizi mutlu etmişti; ama Eylül ayından itibaren memleketlerinden dönenler özellikle tatil yerlerinden İstanbul’a dönenler ile birlikte orada bir hareketlenme oldu. Bu dönüşlerle beraber sayılarda ufak da olsun artış bekliyorduk; ama sayılar İstanbul’da artmakta.” diye konuştu.

“ANKARA’DA SAYILAR AZALDI”

Doç. Dr. Turan, Ankara’da geçen aya göre vaka sayılarında düşüş olduğunu belirterek, “Ankara’da son zamanlarda ciddi anlamda azalma yaşadık. 1 ay öncesine göre çok daha iyi durumdayız. Yine kurallara uymaya devam ettikçe bunun da böyle devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

Kış aylarının önemine dikkat çeken Doç. Dr. Turan, “Kapalı mekanlarda geçirilen vakit çok önemli. Ev içerisinde virüs genellikle dışarıdan getiriliyor. Ve tüm aile enfekte oluyor. Bu yüzden de aile içi bulaşlara da dikkat edilmesi önerisinde bulunacağım” ifadelerini kullandı.

“AVRUPA İKİNCİ DALGAYI YAŞIYOR”

Doç. Dr. Turan, Avrupa’da 2’nci dalganın yaşandığını ifade ederek, “Orada ciddi anlamda sayılar azalmıştı, sıfırlara yakın değerlere ulaşmışlardı. Şimdi yeniden kış aylarının gelmesiyle beraber ve havaların da soğumasıyla birlikte 2’nci dalgalarını yaşıyorlar. Tüm dünyada yaşanmış pandemilerde genellikle ilk dalgadan sonra 2’nci bir dalga çok ağır gelir, çok ağır seyreder. Fransa, İtalya ve diğer Avrupa ülkeleri aslında şu an bunu yaşıyor. Ülkemizde de görülme ihtimali her daim var. Ama biliyorsunuz ki biz şu an birinci dalganın etkilerini yaşıyoruz. Umarım 2’nci dalgayı görmeyiz; ama bunu şu an öngörmek mümkün değil.” dedi. (DHA)