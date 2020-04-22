Corona virüsü (COVID-19), en son keşfedilen corona virüsünün neden olduğu bulaşıcı hastalıktır. Bu yeni virüs ve hastalık, salgının Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde başlamasından önce bilinmiyordu. COVID-19 semptomları arasında öksürük, ateş, nefes darlığı, kas ağrıları, boğaz ağrısı, açıklanamayan tat veya koku kaybı bulunur. Peki, corona virüsü baş ağrısı yapar mı? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

CORONA VİRÜSÜ HAKKINDA

Corona virüsü (COVID-19), Aralık 2019’da Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkmıştır. Bu virüs daha önce bilinmiyordu. Corona virüsü bir virüs türüdür. Birçok farklı çeşidi vardır ve bazıları hastalığa neden olur. Yeni tanımlanmış bir tip, yakın zamanda COVID-19 olarak adlandırılan solunum yolu hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Yeni corona virüsü enfekte bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında havaya salınan damlacıklar yoluyla yayılır. Virüse maruz kaldıktan sonraki 14 gün içinde semptomların insanlarda ortaya çıktığı görülmektedir.

CORONA VİRÜSÜ (COVİD-19) BAŞ AĞRISI YAPAR MI?

COVID-19 semptomları arasında öksürük, ateş, nefes darlığı, kas ağrıları, boğaz ağrısı, açıklanamayan tat veya koku kaybı, ishal ve baş ağrısı bulunur.

Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olduktan sonra herhangi bir semptom geliştirmezler. Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan hastalıktan kurtulur. COVID-19 alan her 6 kişiden yaklaşık 1’i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir. Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar tıbbi yardım almalıdır.

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