Corona virüsü test sonuçları e-Nabız uygulamasında

Sağlık Bakanlığı corona virüsü testi sonuçlarının e-Nabız sisteminden öğrenebileceğini duyurdu.. Yapılan açıklamada &#8220;Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilir&#8221; denildi.. İLGİLİ HABERCorona virüsü testi nasıl yapılır? Online Corona testi ücretli mi?. . İLGİLİ HABERSon dakika... Türkiye&#039;de kaç kişiye corona virüsü testi yapıldı?. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/corona-virusu-test-sonuclari-e-nabiz-uygulamasinda-5690856","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/corona-virusu-test-sonuclari-e-nabiz-uygulamasinda-5690856","pageType":"yazi","pageIdentifier":5690856,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Sau011flu0131k","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Corona viru00fcsu00fc test sonuu00e7laru0131 e-Nabu0131z uygulamasu0131nda"});aip('newsArticle', {"identifier":5690856,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/corona-virusu-test-sonuclari-e-nabiz-uygulamasinda-5690856/","headline":"Corona viru00fcsu00fc test sonuu00e7laru0131 e-Nabu0131z uygulamasu0131nda","articleBody":"","articleSection":"Sau011flu0131k","keywords":"["Corona","Sa\\u011fl\\u0131k","Sa\\u011fl\\u0131k Bakanl\\u0131\\u011f\\u0131"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"eakgul","dateCreated":"2020-03-20 11:16:08","datePublished":"2020-03-20 11:16:08","dateModified":"2020-03-20 11:21:20","info":"{"seo_news":"false"}"});