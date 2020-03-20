Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Corona virüsü test sonuçları e-Nabız uygulamasında

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü test sonuçlarının e-Nabız uygulamasından görülebileceğini duyurdu.

11:16 -
Haberler Sağlık
Corona virüsü test sonuçları e-Nabız uygulamasında

Sağlık Bakanlığı corona virüsü testi sonuçlarının e-Nabız sisteminden öğrenebileceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada “Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilir” denildi.

İLGİLİ HABERCorona virüsü testi nasıl yapılır? Online Corona testi ücretli mi?Corona virüsü testi nasıl yapılır? Online Corona testi ücretli mi? İLGİLİ HABERSon dakika... Türkiye'de kaç kişiye corona virüsü testi yapıldı?Son dakika... Türkiye'de kaç kişiye corona virüsü testi yapıldı?
Corona Sağlık Sağlık Bakanlığı
Son güncelleme: 11:21 20.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more