Kadavradan rahim nakliyle anne olan Derya’nın bebeğinin durumu iyi

Mersin’in Anamur ilçesinde yaşayan ve doğuştan rahmi olmayan Derya Sert’e, 8 Ağustos 2011 tarihinde kadavradan alınan rahim, AÜ Hastanesi’nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 7 saat süren ameliyatla nakledildi.

Sağlık Bakanlığı’nın özel izniyle yapılan nakil sonrası Mustafa Sert ile evli olan Derya Sert, bebek sahibi olması için birkaç kez denenen embriyo transferi sonucu hamile kaldı. Ancak kese büyüyemediği için hamilelik sonlandırıldı. Geçen 4 Haziran’da ise 28 haftalık 760 gram erkek bebek dünyaya geldi. Sert çifti, erkek bebeklerine ‘Ömer Özkan’ adını verdi.

BEBEĞİN DURUMU İYİ

AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert’in bebeği ‘Ömer Özkan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Özkan, bebeğin anne sütüyle beslenmeye devam ettiğini, hızla kilo aldığını söyledi.

Bebeğin yoğun bakımdaki tedavisinin rutin şekilde sürdüğünü anlatan Prof. Dr. Özkan, “Bebeğin ağırlığı 1,5 kilograma ulaştı. Oksijen desteğine, eskisi kadar bağımlılığı kalmadı. Her şey iyi gidiyor. Bu şekilde giderse iki hafta sonra bebeği yoğun bakım ünitesinden çıkaracağız” dedi. Prof. Dr. Özkan, anne Derya Sert’in de bebeğini kucağına alarak evine gideceği günü heyecanla beklediğini belirtti. (DHA)