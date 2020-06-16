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Sağlık Bakanlığı personel alımı gerçekleştirecek… Hangi branşlardan alım olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 bin 250 personel alımı gerçekleştirileceğini açıkladı. İlgili branşların KPSS puanını göre alınacak personel, İstanbul’da istihdam edilecek. Peki, hangi branşlardan kaç personel alımı olacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

09:10 -
Haberler Sağlık
Sağlık Bakanlığı personel alımı gerçekleştirecek… Hangi branşlardan alım olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bakanlık bünyesinde istihdam edilecek personel alımı hakkında açıklamada bulundu. Bakan Koca, 3 bin 250 kişilik personel alımı olacağını ve personelin bakanlık bünyesinde İstanbul'da istihdam edileceğini söyledi. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımına dair bilgiler…

HANGİ BRANŞLARDA ALIM OLACAK?

Sağlık Bakanlığı, çoğunluğu hemşire olmak üzere, sağlık teknikeri, ebe, psikolog, diyetisyen, sosyal çalışmacı ve fizyoterapist alımı gerçekleştirilecek.

250 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI DA OLACAK

Sağlık Bakanlığı ayrıca, 108’i temizlik hizmetleri, 113’ü bakım ve onarım hizmetleri ve 29’u koruma ve güvenlik hizmetlerinde görev yapmak üzere 250 sürekli işçi alınacağını da duyurdu.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN

Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayımlandıktan sonra adaylar tercihlerini 16 Haziran – 22 Haziran 2020 tarihleri arasında yapabilecek. Sözleşmeli sağlık personeli alımı duyurusu için Bakanlığın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet sitelerinin takip edilmesi gerekiyor.

 

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