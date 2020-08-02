Vaka sayılarının arttığı Gaziantep’te denetimler sıklaştırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda günlük corona virüsü vakalarının ve ağır hastaların arttığı iller arasında gösterdiği Gaziantep’te denetimler arttı.

Polis ve zabıta ekipleri özellikle kentin kalabalık caddelerinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması için denetimler yapıyor. Kurallara uymayanlara ise ceza yazıyor. Ekipler toplu taşıma araçları ile insan yoğunluğunun fazla olduğu AVM ve market gibi alanlarda da denetimlerini sürdürüyor. Peş peşe gelen açıklamaların ardından tedirgin olan vatandaşlar ise artan denetimlerin de etkisi ile kurallara daha çok uymaya başladı.

Kentte, son günlerde sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşların maske taktığı, caddelerdeki yoğunluğun da azaldığı görüldü. (DHA)