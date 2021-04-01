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ABD-Meksika sınırında dram: İki çocuğu duvardan atıp kaçtılar

ABD-Meksika sınırında, 3 ile 5 yaşlarındaki iki kız çocuğu insan kaçakçıları tarafından metrelerce yükseklikteki duvardan atıldı. O anlar termal kameralara yansıdı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:55, 01/04/2021
HaberlerDünya

ABD-Meksika sınırında yaşanan mültecilerin dramı sürüyor. El Paso kentinde Meksikalı insan kaçakçıları, yaşları 3 ve 5 olan iki küçük kız çocuğunu 4.5 metrelik duvardan Amerikan sınırına attı. Termal kameralara yansıyan görüntülerde, kaçakçıların çocukları metrelerce yükseklikteki duvardan attıktan sonra bölgeden hızla uzaklaştıkları görüldü.

Duvardan atılan çocuklar termal kameralara böyle yansıdı.

El Paso Sınır Güvenliği Şefi Gloria Chavez, “Bu kaçakçıların masum çocukları 4.5 metrelik sınır bariyerinden acımasızca atmaları beni şaşkına uğrattı. Eğer termal kameralar olmasaydı, çocuklar tespit edilemeyeceti. Ve iki kardeş ölüm tehlikesi yaşayabilirdi” dedi.

ABD-Meksika sınırı teller, duvarlar, güvenlik kameraları, termal kameralar ve binlerce sınır devriyesi çalışanı tarafından 24 saat gözleniyor.

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Yayınlanma Tarihi:14:54,