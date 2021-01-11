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Biden, Türkiye’yi yakından tanıyan ismi CIA’in başına getirecek

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, uzun süre diplomatlık yapmış William Burns'ü ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) başkanlığına aday gösterecek. Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev alan Burns, Türkiye ile ilgili birçok açıklamasıyla yakından tanınan bir figür.

Derleyen: Yiğit Can KAYTMAZ
Güncellenme: 15:46, 11/01/2021
Haberler Dünya
Biden, Türkiye’yi yakından tanıyan ismi CIA’in başına getirecek

ABD’de başkanlığı geçen hafta tescillenen ve bu ay sonunda resmen Beyaz Saray’da görevine başlamaya hazırlanan Joe Biden’dan flaş bir hamle geldi…

Biden’ın başkanlık geçiş ekibi, seçilmiş başkanın uzun süre ABD Dışişleri Bakanlığı’nda görev alan deneyimli diplomat William Burns’ü CIA’in başına getirme hazırlığı içerisinde olduğunu duyurdu.

Burns 2011 yılının Eylül ayında İstanbul’da Çırağan Sarayı’nda düzenlenen Afganistan İçin İstanbul Konferansı’na katılmış ve dönemin dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmüştü.

TÜRKİYE’Yİ YAKINDAN TANIYOR

Burns’ü ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı’nın başkanlığına aday göstereceği açıklandı. 33 yıllık kariyerinde birçok görevde bulunan Burns, Barack Obama döneminde dışişleri bakan yardımcılığı görevini üstlenmiş, dışişleri bakanı Hillary Clinton ile birlikte çalışmıştı.

Dışişleri Bakan Yardımcılığı sırasında sık sık Türkiye’ye gelen ve temaslarda bulunan Burns o dönemde Suriye krizi, İran’ın nükleer programı, terörle mücadele ve Kıbrıs konusunu masaya yatırmıştı.

“ORTAK DÜŞMANIMIZ PKK”

O dönemde Burns sık sık Ankara-Washington hattında iş birliği ve müttefiklik duygusunu öne çıkarmış ve bu yönde adım atılması gerektiğini dile getirmişti.

Burns 2012 yılında yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin ortak düşmanımız PKK ile mücadelesine çok güçlü bir şekilde destek veriyoruz. Türkiye’nin PKK ile mücadelesinde iş birliği için pratik yollar bulmak ve iş birliği içerisinde çalışmaya devam etmek için yollar arıyoruz” ifadesini kullanmıştı.

2012 yılının başında Türkiye’ye gelerek dönemin dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu ve Feridun Siniroğlu ile görüşen Burns, o dönemde Orta Doğu’da hızla yayılan Arap Baharı ile ilgili olarak da, “Türkiye dinamik demokratik toplumu, dünya ile entegre olmuş bir ekonomi ve derin bir İslami miras ve kültürle birleştiren bir ülke olarak önemli bir model oluyor” demişti.

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Yayınlanma Tarihi:15:29,