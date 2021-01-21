Biden’dan Oval Ofis’e ince dokunuş: Bu detaylar dikkat çekti

ABD Başkanı Joe Biden dün resmen görevine başladı… Uluslararası ajanslar Biden’ın tekrar düzenlediği ve bazı eklemeler yaptığı Oval Ofis’in fotoğraflarını paylaşırken fotoğraflardaki detaylar ise belli olmaya başladı.

Trump’ın görevi sırasında Oval Ofis’te yer alan Andrew Jackson portresi ve Winston Churchill büstünü kaldıran Biden, ailesiyle fotoğraflarını, Papa ile çekilmiş bir fotoğrafını ve ünlü aktivist Cesar Chavez’in büstünü masasının arkasına yerleştirdi.



Joe Biden ayrıca Martin Luther King Jr., Rosa Parks, Eleanor Roosevelt ve Robert F. Kennedy’nin büstlerini de Oval Ofis’te tutarken, Benjamin Franklin ile Franklin D. Roosevelt’in tabloları da yer alıyor.

Thomas Jefferson ile Alexander Hamilton’ın portrelerinin de yer aldığı Oval Ofis’te Trump’ın daha açık tonlarda tercih ettiği yer döşemesi yerine koyu lacivert rengi kullandı.

Öte yandan Trump döneminde kullanılan altın sarısı perdeler yerine daha koyu tonlardaki perdeler tercih edilirken Trump’ın Oval Ofis’te astığı eski başkanlardan Andrew Jackson’ın portresi de kaldırıldı.

Washington Post’a konuşan Biden’ın sözcüsü, “Bu odada yapılanlar, farklı fikirlerin Cumhuriyetin koruyucu parmaklıkları altında ifade edilmesinin demokrasinin özü olduğunu yansıtıyor” dedi. Yetkili, değişikliklerin Çarşamba günü yapıldığını da vurguladı.

SADECE MASA AYNI KALDI

Oval Ofis Direktör Yardımcısı Ashley Williams, “Başkan Biden’ın Oval Ofis’e gelerek Amerika’ya benzeyen bir odaya girmesi çok önemliydi” dedi.

Oval Ofis’te sabit kalan tek şey ise Biden’ın masası… HMS Resolute isimli keşif gemisinde kullanılan meşe kullanılarak yapılan masayı Trump da kullanmıştı.

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