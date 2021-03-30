Geçtiğimiz günlerde Naci Ağbal’ın Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınıp yerine AKP eski milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu’nun atanmasının ardından bankada kritik bir görev değişimi daha oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı. Çetinkaya’nın yerine ise Mustafa Duman atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda şu ifadeler kullanıldı:

* Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcısı Murat Çetinkaya, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılığına, 1211 sayılı kanunun 29’uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince Mustafa Duman atanmıştır.