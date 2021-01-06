Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bebeği sezaryenle alınan corona hastası kurtarılamadı

Tokat'ta, corona virüsü tedavisi gören 7,5 aylık hamile Esma Konukçu (35), kız bebeğini sezaryenle dünyaya getirdikten sonra hayatını kaybetti.

Güncellenme: 16:10, 06/01/2021
Haberler Sağlık
Bebeği sezaryenle alınan corona hastası kurtarılamadı

Tokat’ta yaşayan ve 5’inci çocuğuna hamile olan 4 çocuk annesi Esma Konukçu, 10 gün önce Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Tokat Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Konukçu, sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi

. 7,5 aylık hamile olan Konukçu’nun sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine bebeğinin sezaryenle alınmasına karar verildi. Kız bebeğini dün dünyaya getiren ve corona virüsü tedavisine devam edilen Konukçu, bu sabah hayatını kaybetti. Esma Konukçu’nun cenazesi, Şeyhi Şirvani Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Sezaryenle dünyaya gelen bebek ise hastanede kuvöze konuldu. (DHA)

İlginizi ÇekebilirSon dakika... Güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı! İşte 5 Ocak corona tablosuSon dakika... Güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı! İşte 5 Ocak corona tablosu
Bebek Çocuk Corona Gaziosmanpaşa Gaziosmanpaşa Üniversitesi hamile Sağlık Sağlık Bakanlığı salı son dakika Tokat uygulama