Çevresini tedbirlerle ilgili sürekli uyaran eczacı coronadan öldü

Gaziantep’te eczacılık yapan, 4 çocuk babası Mehmet Çinpolat’ın 2 ay önce yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Evde karantinaya alınan ve ilaç tedavisi gören Çinpolat, sağlık durumu ağırlaşınca özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Eczacı Çinpolat, yaklaşık 2 aydır tedavi gördüğü hastanede dün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Mehmet Çinpolat’ın cenazesi, dün yakınları tarafından asri mezarlıkta toprağa verildi.

‘EN ÇOK ÖLÜM HEKİMLERDEN SONRA ECZACILARDA’

Gaziantep Eczacılar Odası Başkanı İrfan Demirci, sağlık sektöründe en fazla ölümlerin hekimlerden sonra eczacılarda görüldüğünü belirtti. Meslektaşları olan Mehmet Çinpolat’ın ölümünden büyük üzüntü duyduklarını anlatan İrfan Demirci, şöyle konuştu:

“Corona virüsü salgınından en fazla etkilenen grup bildiğimiz üzere sağlık çalışanları. Sağlık çalışanları içerisinde hekimlerden sonra en fazla hayatını kaybedenler ise eczacılar oldu. Bugün itibarıyla Türkiye’de 42 eczacımızı kaybettik. Bugün itibarıyla kaybettiğimiz 326 sağlık çalışanı içerisinde eczacılar önemli bir sayıyla yer alıyorlar. Çok küçük alanlarda personelle birlikte çalışıyorlar. Bu da enfeksiyon riskini çok yukarı çıkarıyor.”

Öte yandan Mehmet Çinpolat’ın eczanesinin çevresinde bulunan esnaf ise corona virüsüne karşı çevresini sık sık uyardığını, ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi. (DHA)