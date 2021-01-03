Son dakika… Güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı! İşte 3 Ocak corona tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 193 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 21 bin 488’e yükseldi.

Bugün toplam 138 bin 941 test yapıldı. Semptom gösteren bin 515 kişiyle birlikte toplam 9 bin 877 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 241 bin 912 oldu.

Bugün iyileşen 10 bin 102 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 136 bin 534’e yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.8, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 612 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 49.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.1 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 36.2 olarak duyuruldu.

SAĞLIK BAKANI KOCA: VAKA SAYISI 10.000’İN ALTINA İNDİ

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 1.515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10.000'in altına indi.

* Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Birlikte güçlüyüz.

DÜN 202 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 202 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 713 yeni hastayla birlikte toplam 11 bin 180 vakanın tespit edildiğini ve 11 bin 672 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

İlginizi Çekebilir Umursamazlığın bu kadarı: Coronaya rağmen parti yaptılar